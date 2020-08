Besvimte etter Landskampen-konkurranse – her er sesongens utøvere

Også denne høsten skal fire norske ski-profiler forsvare landets ære mot fire svenske rivaler i Landskampen på TV 2. Denne sesongen er greske strender på Rhodos byttet ut med naturskjønne omgivelser på Rjukan i Vestfold og Telemark.

Foruten location-byttet er opplegget det samme: Alle konkurransene foregår uten snø og uten ski på beina, og kun én nasjon går seirende ut.

Ønsket mer melkesyre

I år ledes programmet av skikongen Petter Northug (34) og skilegenden Gunde Svan (58).

Den svenske halvdelen av duoen legger ikke skjul på at han synes det var for lite melkesyre i første sesong, og at dette måtte gjøres noe med.

PROGRAMLEDER-DUO: Petter Northug og Gunde Svan leder årets sesong av Landskampen sammen. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg så jo programmet i fjor, og tenkte at målsetningen denne gangen ikke kunne være at de skulle kjøre med bind for øynene eller gå på barneski. Nå skulle de få ta seg ordentlig ut. Det var veldig interessant å se hvor langt det går an å presse dem, forteller Svan til TV 2 under pressedagen ved Gaustablikk Høyfjellshotell i juli.

Besvimte etter konkurranse

Skal vi tro årets utøvere har Svans plan blitt iverksatt, for konkurransene beskrives som beintøffe.

BESVIMTE: Teodor Peterson tok seg helt ut under en av konkurransene og endte med å besvime. Foto: Espen Solli / TV 2

Én av dem var så krevende at tidligere langrennsløper Teodor Peterson (32) på svensk lag var uten bevissthet i 20 minutter.

– Jeg ble så sliten at jeg svimte av. Jeg har aldri vært så sliten i hele mitt liv, forteller 32-åringen.

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, forklarer at det hele skyldtes at Peterson tok seg helt ut i et motbakkeløp, men at han raskt ble undersøkt på stedet.

– Vi hadde medisinsk personell til stede til enhver tid, som umiddelbart tok hånd om Teodor, og han kom seg relativt fort til hektene, sier Dahl.

Dahl påpeker at det selvsagt ikke er ønskelig at slikt skjer, men at det kan være vanskelig å tøyle toppidrettsutøvere med skyhøyt konkurranseinstinkt.

– Vi ønsker at deltakerne skal gi 100 prosent, men vi ønsker selvsagt ikke at de skal svime av. Det er samtidig vanskelig for oss å bremse deltakernes ekstreme lyst til å vinne, avslutter Dahl.

– En herlig følelse

Selv synes Peterson det hele var mer fascinerende enn avskrekkende.

– Det var litt ubehagelig å kjenne at man kan ta seg så hardt ut, men det var jo en herlig følelse å kjenne at man virkelig kan presse seg så hardt, forklarer han.

I tillegg til Peterson på svensk lag, så finner vi langrennsparet Anna Jönsson Haag (34) og Emil Jönsson (34) og Sveriges langrenns-stjerneskudd Frida Karlsson (21).

NORGE MOT SVERIGE: Nordmennene Ingrid Landmark Tandrevold, Martin Johnsrud Sundby, Marit Bjørgen og Tarjei Bø kjemper mot svenskene Frida Karlsson, Teodor Peterson, Anna Jönsson Haag og Emil Jônsson. Foto: Espen Solli / TV 2

Tøffe tak

I år er den pensjonerte langrennsdronningen Marit Bjørgen (39) én av fire deltakere på norsk lag. Foruten henne består laget av langrennsløper Martin Johnsrud Sundby (35) og skiskytterne Tarjei Bø (32) og Ingrid Landmark Tandrevold (23).

Bjørgen skriver under på at det har vært tøffe tak.

HEFTIGE KONKURRANSER: Marit Bjørgen legger ikke skjul på at konkurransene i Landskampen har vært av det tøffere slaget. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det har vært action, det har vært heftig og det har vært temperament. Man har sett sider av andre som man ikke trodde fantes. Det er konkurranseinstinkt på alle sammen, og det har vært heftige diskusjoner om blant annet reglement, så det har gått hardt for seg, forteller hun.

Bjørgen forsikrer dog om at det har vært god stemning rundt middagen etter endt konkurranse. 39-åringen har dermed tro på at hun og de andre utøverne har gitt TV-seerne den ultimate kveldsunderholdningen.

– Ja, jeg tror mange har noe å glede seg til i høst altså.

