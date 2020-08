Bare uker etter at dette bildet ble tatt, kom sjokkbeskjeden fra USA

Påtroppende forsvarssjef Eirik Kristoffersen (51) visste ikke om endringene i aktivitetene til US Marines i Norge før de ble offentlig kjent.

Måneden før USA kunngjorde de dramatiske endringene, var Kristoffersen hærsjef under skarpskytingsøvelsen «Thunder Reindeer» på Setermoen i Indre Troms.

Den nyankomne styrken «Marine Rotational Force-Europe 20.2» hadde gjennomført 14 dager i karantene på norsk jord.

En «forward air controller» fra US Marines har samband med luftstøtten. Foto: Chase Drayer/US Marine Corps

Sammen med Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret trente amerikanske marineinfanterister på å forsvare Norge.

For første gang deltok norske F-35 med luftstøtte til norske og amerikanske bakkestyrker, ifølge US Marines.

– I dag har vi sett samvirket som vi er ute etter. Korvettene samvirker med Artilleribataljonen og 2. bataljon. Vi har hatt F-35 i lufta, vi har hatt helikopter, og sett et samvirke mellom alle våpengrenene. Så har vi i tillegg sett at US Marines har vært med oss, oppsummerte Kristoffersen i en video fra øvelsen.

Visste ikke

Kristoffersen var på dette tidspunktet ikke kjent med at US Marines skulle redusere antall soldater i Norge fra 700 til 20, bekrefter forsvarssjefens pressekontakt.

– Forsvaret var ikke kjent med avgjørelsen før den ble offentlig kjent, sier orlogskaptein Thomas Gjesdahl til TV 2.

Ordningen med alliert rotasjonsbasert trening og øving er beskrevet av Forsvarsdepartementet som en ordning som har fungert meget godt.

I statsbudsjettet er det lagt til rette for mer samtrening, «noe som vil bidra positivt til utviklingen av Forsvarets operative evne.»

I Setermoen leir har amerikanerne behov for fasiliteter til lager og vedlikehold. Målet er å få det på plass før vinteren, skrev Nye Troms i begynnelsen av juni.

Stephen M. Neary, øverstkommanderende for US Marines i Europa, på Setermoen 5. august. Foto: Skylar M. Harris/US Marine Corps

Forsvarsbygg har foreslått 2400 kvadratmeter med grunnmur og infrastruktur, og 6000 kvadratmeter til parkering av kjøretøy og kontainere.

– Forsvarsbygg mottok 16. juni 2020 oppdrag fra Forsvarsstaben om å etablere resterende EBA-behov for US Marines på Setermoen, som konkret innebærer å etablere infrastruktur og grunnmur for lager og vedlikehold, sier prosjektsjef Anders Martinsen i Forsvarsbygg til TV 2.

Han sier at Forsvarsbygg gjennom sommeren ble gjort kjent at det ville bli en endring i det amerikanske marinekorpsets tilstedeværelse i Norge.

– Forsvarsbygg forholder seg inntil videre til oppdraget slik det er gitt. Samtidig avventer vi videre føringer fra Forsvarsstaben, sier prosjektsjef Martinsen.

– Overraskende

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes ble overrasket da han fikk vite at US Marines vil avslutte ordningen med 700 soldater på rotasjonsbasert trening i Norge.

– Det var overraskende sett i lys av at det er kun to år siden US Marines økte antall soldater på rotasjonsbasert trening fra 330 til 700. Planen var at ordningen skulle evalueres innen utgangen av 2022. At ordningen avsluttes allerede nå, kom uventet, sier Elvenes til TV 2.

Tirsdag skrev Høyres stortingsrepresentant et innlegg i Aftenposten, der han beskriver dette som dårlig nytt for Norge.

– Det er tydelig at USA mener alvor med at Europa og Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet, mener Elvenes.

I 2018 sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at den amerikanske militære tilstedeværelsen i Værnes og i Indre Troms økte fra 330 til 700 soldater. Avtalen skulle gjøre det lettere å planlegge, og sa at dette skulle ses i et femårsperspektiv, forklarte statsråden i et intervju med TV 2.

20 blir igjen

Nå skal et stabselement på rundt 20 personer være igjen på Værnes mellom øvelsene. Forklaringen på dette er ifølge Forsvarsdepartementet at US Marines siden 2019 har jobbet med en langvarig og omfattende endring som også vil få konsekvenser for deres aktiviteter i Norge.

US Marines avfyrer et Stinger-missil på Ørlandet under NATO-øvelsen «Trident Juncture» i 2018. Foto: Christopher Giannetti/US Marine Corps

– Det blir mindre forutsigbar tilstedeværelse fra US Marines her ved Værnes garnison, sier oberst Jens Christian Junge ved HV-12 og Garnison Værnes til Trønder-Avisa.

Statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet sier at selv om det amerikanske marineinfanteriet (USMC) vil ha vesentlig færre soldater i Norge til daglig, vil de fortsette å sende et betydelig antall soldater hit i forbindelse med øvelser.

– De skal øve sammen med norske styrker, med vekt på samhandling og utvikling av konsepter. Vi har en god dialog med amerikanerne om videreutviklingen av ordningen, sier Skogen til TV 2.

– NATO ikke involvert

Bakke-Jensen fikk ifølge VG beskjeden 13. juli i en videosamtale med sin amerikanske kollega Mark Esper.

I en pressemelding fra Pentagon heter det at de to forsvarsministerne snakket om byrdefordeling, viktigheten av høy beredskap og hvordan det bilaterale forholdet kan styrkes.

Statssekretæren opplyser at NATO ikke har vært involvert.

– Dette er et bilateralt anliggende som det ikke har vært naturlig å konsultere om i NATO i forkant, sier Tone Skogen til TV 2.

USA har tidligere lagt press på Norge, og sagt at Norge ikke oppfyller sine NATO-forpliktelser.

Marineminister Kenneth Braithwaite på Setermoen 27. juni. Han var tidligere USAs ambassadør i Norge. Foto: Chase W. Drayer/US Marine Corps

I 2018 gjorde både NATOs generalsekretær og USAs president Donald Trump det klart at det bare var Norge av europeiske land som grenser til Russland, som ikke nådde NATOs toprosentmål.

I 2019 uttrykte USAs ambassadør misnøye med Norges bidrag til NATO-alliansen, og ba Norge ta sin del av regningen.

Norge betaler i 2020 1,6 prosent av NATOs fellesressurser. Statssekretæren avviser at debatten om byrdefordeling har spilt inn.

– Det korte svaret er nei. Videreutviklingen av USMCs trening og øving i Norge har ikke på noen måte vært koblet til debatten om byrdefordeling i NATO. Norge har forpliktet seg til et mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024, sier Tone Skogen i Forsvarsdepartementet.

Vil øve i Troms

Aktiviteten vil i fremtiden være sentrert om Indre Troms. US Marine Corps (USMC) opprettholder forhåndslagrene i Norge, og kan fortsatt benytte materiell derfra under sin trening og øving i Norge, opplyser Forsvaret i en pressemelding.

– De vil fortsatt trene og øve i Norge, men det blir en utvikling i måten det organiseres på, sa pressetalsperson Frank Sølvsberg i Forsvaret til Forsvarets forum 23. juli.

Avfyring av panservernmissil på Setermoen skyte- og øvingsfelt i juli. Foto: Chase W. Drayer/US Marine Corps

Hårek Elvenes, som er medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen, mener at det er en utfordring for Norge at US Marines trekker ut sine soldater.

Han viser til at norske styrkers trening og øving med USMC har skjedd i samsvar med ambisjonene i Forsvarets langtidsplan.

– Effekten av dette bortfaller dersom det ikke erstattes med andre tiltak. Ordningen i seg selv har ikke vært en fullverdig sikkerhetsgaranti, men må sees i en større sammenheng. Ordningen har bidratt positivt til Forsvarets operative evne, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson til TV 2.

En amerikansk marineinfanterist på Setermoen. Foto: Chase W. Drayer/US Marine Corps

Mer alliert aktivitet

Slik svarer Forsvarsdepartementet på om den allierte rotasjonsbaserte treningen og øvingen skal erstattes med andre tiltak:

– Regjeringen ønsker mer alliert trening og øving i Norge. Når vi trener og øver sammen styrker vi vår evne til å forsvare Norge, og vår evne til å delta i NATO-operasjoner ute sier statssekretæren.

Hun sier at norske myndigheter er positive til at USMC satser på videreutvikling av sin trening og øving i Norge.

– Endringene de nå gjør innebærer at USMC vil ha vesentlig færre soldater i Norge til daglig, men de vil fortsette å sende et betydelig antall soldater hit i forbindelse med øvelser. De skal øve sammen med norske styrker, med vekt på samhandling og utvikling av konsepter, sier Skogen til TV 2.