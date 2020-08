I dag avslører statsrådene lederambisjonene

Valgkomiteen møtes både onsdag og torsdag denne uken. Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen kjenner at dette er en helt spesiell dag.

– Nå er jeg spent, sier han til TV 2.

Venstres fire statsråder skal møte i samtaler med valgkomiteen på et hotell i Oslo onsdag formiddag.

– Hva er du mest spent på?

– Nå er det det usikkerhetsmomentet da at det er tre som gir beskjed i dag. Jeg er spent på hva de forteller, sier Thorbjørnsen.

NY JOBB: Per A. Thorbjørnsen (V) leder valgkomiteen, som igjen må lande en innstilling. Foto: Annika Byrde

Kulturminister Abid Raja, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø er de eneste som er kalt inn til samtale.

Thorbjørnsen bekrefter at dagens nestledere Ola Elvestuen og Terje Breivik ikke er kalt inn til samtaler.

– Vi har innkalt de vi ønsker å snakke med først. Om vi har behov for å snakke til flere så kommer vi eventuelt tilbake til det. Både Ola og Terje har vi snakket grundig med tidligere. Vi utelukker ikke at vi må ha flere inn.

– Rusher ikke

Komiteen skal ha innstillingen klar senest 28. august, men etter det TV 2 får opplyst kan innstillingen være klar allerede onsdag. Valget av ny partileder skjer på landsmøtet en måned senere.

– Vi rusher ikke noen avklaring. Det blir en gang mellom førstkommende fredag, og 28.august. Det er viktig at vi får kjenne litt på arbeidsroen før vi lander, sier Thorbjørnsen.

Rajas «mer enn 50 prosent»

Raja har ikke besvart TV 2s henvendelser, men sa i helgen til TV 2 at han ikke vil kommentere sitt kandidatur før han har vært i møte hos valgkomiteen.

Tidligere i sommer sa han at «mer enn 50 prosent» av ham ønsker å bli partileder.

– Det jeg frykter er ikke å tape, det er den splittende kampen jeg frykter, sa Raja.

Det er andre gang valgkomiteen må lande en innstilling. 5. mars trakk Trine Skei Grande seg fordi hun ikke fant motivasjon.

– Jeg skal være helt ærlig og si at den fredagen etter at valgkomiteens innstilling var lagt fram, så mistet jeg litt motivasjon for å tro at jeg skulle klare det. Og det må en partileder ha; det å tro at man skal klare å bringe ulike fløyer sammen. Så satt jeg den fredagen og tenkte: Det klarer jeg ikke akkurat nå, har Skei Grande sagt til TV 2.

Rotevatn sa nei sist

Da valgkomiteen sist skulle lande en innstilling sa Sveinung Rotevatn nei, etter en telefonsamtale med Skei Grande. TV 2 kunne avsløre i mars at åtte av de ni medlemmene i valgkomiteen ville kaste Trine Skei Grande bare timer før valgkomiteens innstilling ble presentert