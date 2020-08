Det er kanskje ikke overraskende at en del setter seg opp i stolen, når en kjendis som Sylvester Stallone (74) skal selge bilen sin.

Det navnet klinger nemlig godt hos mange, etter rollene han har hatt som blant andre Rocky Bilbao og John Rambo.

Etter flere tiår med kassasuksesser i Hollywood, har den amerikanske skuespilleren og kroppsbyggeren opparbeidet seg en anseelig formue. Deler av den brukte han på å kjøpe, tegne og bygge om en Cadillac Escalade.

Dette skiller seg ut – selv i USA!

– Flytt dere, bakfra kommer verdens raskeste!

Forlenget

Escalade er alt i utgangspunktet en diiiiger bil. Men godeste Sly Stallone, mente at den måtte forlenges. Den ble følgelig strukket ytterligere 50,8 cm. I tillegg ble taket hevet.

Hele interiøret ble plukket ut, og et nytt tilpasset etter eierens spesifikke ønsker. Faktisk siteres den muskuløse skuespilleren på at han selv var med å designe dette.

For ikke lenge siden ble bilen lagt ut for salg. Drøyt 3,5 millioner kroner var prisforlangende hos Becker Automotive Design. Det er faktisk fem ganger så mye som en "vanlig" Escalade koster.

Likevel: Få dager senere ble bilen solgt!

Her står Sylvester Stallone utenfor bilen som nylig ble solgt. Foto: Becker Automotive Design

Hilsen fra Stallone

– Jeg håper den nye eieren får mange år med god bruk av denne fantastiske bilen, er Stallone sitert på på nettsiden der bilen lå for salg.

Siden 2019-modellen kun har rullet 1.600 kilometer, skulle man jo tro at det er mye igjen her.

Interiøret domineres av en 43-tommers LCD smart-TV - som også fungerer som skillevegg mellom sjåføren og de som sitter bak. På veggen på motsatt side er det en TV til.

Dette er sjefsbil utenom det vanlige

Lenestoler

Det er to digre lenestoler med beinstøtte og tilhørende bord for hovedgjestene. Disse kan selvsagt både varme, kjøle og massere. I tillegg kan de lenes bakover, slik at det nesten blir til to senger.

Tre personer til kan også sitte svært så komfortabelt på stoler som står motsatt vei. Disse kan foldes bort elektronisk via et knappetrykk, når de ikke er i bruk.

Ellers er det naturligvis skinn så langt øyet kan se, mens bordene er laget av spesialbestilt japansk treverk (tamo).

Direktørbilen for deg med ekstremt dårlig tid

Barskap og multimedia

Alle mulige hjemmekontor-fasiliteter er på plass, blant annet med mulighet for to SIM-kort, slik at du har best mulig dekning til enhver tid.

Multimedia- og surroundanlegg sier seg selv – og det samme gjør barskap. Såpass må det rett og slett være ...

Hvis du synes dette ser fristende ut, kan du jo stikke innom nettsiden til Becker Automotive Design. De har en rekke spesialbygde biler for salg.

Men det var kun én av dem som har vært designet og eid av selveste Sylvester Stallone!

Stig på! Her er det plass og overdådig luksus i bøtter og spann. Foto: Foto: Becker Automotive Design

