Fotballryktene: – United har funnet Sancho-alternativ

Mens David Silva snart signerer for Serie A-klubb. Få dagens rykter her!

Den mye omtalte overgangen til Jadon Sancho fra Borussia Dortmund til Manchester United har fått et kraftig skudd for baugen etter at Dortmund-direktør Michael Zorc uttalte at den britiske angriperen er i klubbens planer for den kommende sesongen. United jobber videre med å få til en overgang, men ESPN hevder at Ousmane Dembélé fra Barcelona ses på som et mulig alternativ. Også Bayern Münchens Kingsley Coman og Juventus' Douglas Costa er nevnt som mulige kantsigneringer. Nå gjenstår det å se om det er sannhet i ordene til Zorc og om United er villige til å betale de 1,25 milliardene Dortmund ønsker seg for Sancho.

David Silva har takket av i Manchester City og er nå på vei til Lazio. Overgangsjournalist Fabrizio Romano hevder at Silva er svært nær å signere en treårskontrakt med Serie A-klubben. Corriere dello Sport skriver at Lazio også vurderer muligheten for å hente Liverpool-spiss Divock Origi.

Fabrizio Romano skriver også at AC Milan har åpnet samtaler med Chelsea om Tiemoué Bakayoko om et mulig lån med opsjon på kjøp. Midtbanespilleren floppet på Stamford Bridge og virker ikke å ha en fremtid under Frank Lampard. Bakayoko har tidligere vært på lån i Milan.

Ifølge Football Insider ønsker også Chelsea å kvitte seg med venstreback Emerson Palmieri. Inter skal være klare til å ta over stafettpinnen, mens Chelsea håper å få unnagjort et salg slik at pengene kan brukes på forsterkninger i forsvarsleddet. Det snakkes om en overgangssum på rundt 210 millioner kroner.

90min skriver at Leeds, West Bromwich og Fulham er med i kampen om Ryan Fraser, som står uten kontrakt etter at avtalen med Bournemouth gikk ut i sommer.

Ifølge Sky Sports kan Ainsley Maitland-Niles være på vei bort fra Arsenal. Angivelig skal to klubber i Premier League og én i Bundesliga være interesserte i 22-åringen, som kan bli solgt for å frigjøre midler til andre spillerkjøp for Arsenal-mananger Mikel Arteta.

The Sun skriver at Arsenal snuser på Ajax-angriper Quincy Promes.

Samme avis skriver også at Fulham er interessert i å hente midtstopper Calum Chambers fra Arsenal.

Sky Sports skriver at Aston Villa forbereder et bud på Brentford-spiss Ollie Watkins. Villa-manager Dean Smith kjenner godt til Watkins ettersom han var manager i Brentford da klubben hentet ham. Også Crystal Palace og Sheffield United er interesserte i Watkins. Brentford ønsker seg angivelig i underkant av 300 millioner kroner for Watkins, som med 25 scoringer i Championship kun ble slått av Aleksandar Mitrovic på toppscorerlisten.