Harald Eia og Nadina Bouhlou mistet sønnen: – Det er lett å trekke seg tilbake

– Folk som kjenner meg, vet at jeg er en ganske privat person. Å snakke om dette, så åpent og inngående, er ikke noe jeg trodde jeg ville gjøre, sier Bouhlou i podkasten på NRK Radio.

Harald Eia og Nadina Bouhlou skulle bli foreldre for andre gang i fjor. Rett før fødselen oppstod det komplikasjoner, så gutten ble født ved akutt keisersnitt.

Gutten, som fikk navnet Tobias, lå med respirator i to måneder, men livet sto ikke til å redde. Nå åpner Bouhlou opp om hvordan det var å stå i situasjonen i håp om at det kan hjelpe andre i lignende situasjoner.

Lite informasjon

– Jeg er veldig stolt av Tobias. Han var fantastisk! Det var så få som ble kjent med ham, derfor føles det fint å fortelle om ham, forteller Bouhlou i podkasten på NRK Radio.

Rett etter sønnen gikk bort brukte hun mye tid på å skaffe seg informasjon om hvordan paret skulle håndtere situasjonen og følelsene som kom som følge av å miste et barn. Til tross for utallige timer på nettet og i bøker, fant hun lite informasjon og få historier om folk som hadde erfart det samme.

– Lett å bli ubekvem

I podkasten forteller også Harald Eia litt om hvordan pårørende kan forholde seg til foreldre som har mistet et barn.

– Det er så lett å trekke seg litt tilbake. Man vet ikke helt hva man skal si, man blir ubekvem og tenker at de som er midt i tragedien har nok med sitt. Men det er aldri feil å sende en SMS, eller å spørre hvordan det går. En hilsen på døra, en melding, en klem, ikke noe av det er feil, sier Eia til NRK.

Ble pappa som 51-åring

I juli 2017 fikk paret sitt første barn som heter Johan. Da var Eia 51 år og hadde to døtre fra før.

Han fortalte til «God Kveld Norge» at han synes at det var uproblematisk å bli pappa 20 år etter at han fikk barn for første gang.

– Det er så lett å ha barn. Jeg tenker på det unge folk sier i dag, «jeg er ikke moden nok til å få barn, jeg er redd for å få barn, jeg får det ikke til...». Det er så lett å ha barn. Det er bare å bruke tid, og så må du ha grepene inne, selvfølgelig, sa han til TV 2.