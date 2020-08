Braut Haaland med skremmeskudd til Dortmunds motstandere

Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland (20) er for øyeblikket på treningsleir i Bad Ragaz i Sveits. Det har vært mest skriverier rundt fremtiden til lagkompisen Jadon Sancho.

Braut Haaland er glad for at engelskmannen ser ut til å bli værende i klubben.

– Han er en fenomenal spiller. Jeg er veldig glad for at han blir. Jeg er sikker på at han kan hjelpe meg med et par assister og jeg et par til ham, sier Haaland i et intervju.

– Kan forbedre alt

Nordmannen fikk en pangstart på karrieren i den tyske toppklubben etter vinterens overgang fra RB Salzburg. Det åpnet med hat trick da han ble byttet inn i debuten mot Augsburg. Totalt ble det 13 seriemål på 15 kamper, men nordmannen er sulten og vil ta nye steg.

På spørsmål om hva han kan bli bedre på, er Braut Haaland klokkeklar:

– På alt. Jeg kunne scoret flere mål, jeg kunne hatt flere målgivende og jeg kunne klikket bedre med medspillerne mine. Jeg kan forbedre alt. Det er en bra ting, forteller han.

– Hva liker du best: Tøff sesongoppkjøring eller tiden etter sesongoppkjøring?

– Begge deler, gliser han.

– Jeg liker å jobbe, men det er tøft. Det er alltid godt når det er ferdig og man vet man har jobbet hardt.

Roser unggutt

Borussia Dortmund ble nummer to i Bundesliga, hele 13 poeng bak Bayern München. Målet er å komme vesentlig nærmere denne sesongen. Men ingen i Dortmund tar ordet gull i sin munn.

– Personlig tar jeg dag for dag og kamp for kamp. Jeg er fortsatt ung, så jeg må holde fokus. Jeg vil vinne hver kamp, sier han.

Braut Haaland (20) er rene veteranen sammenlignet med stjerneskuddet Youssoufa Moukoko. 15-åringen er født i Kamerun, men representerer Tyskland. Moukoko trener med Dortmunds førstelag og er spådd en lysende fremtid. Braut Haaland er imponert over det unggutten har vist på trening.

– For å være ærlig var jeg ikke så god som han da jeg var 15 år. Det er utrolig å se at han er så god som han er. Jeg tror jeg aldri har sett en så god 15-åring, roser jærbuen.

– Han trener med oss og holder nivået. Jeg var i Bryne da jeg var 15 år. Det kan ikke sammenlignes, fortsetter han.