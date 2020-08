Fikk sparken etter Facebook-spøk – nå får han to millioner i erstatning

Det er en arbeider på oljegiganten PB sitt raffineri i Perth som i 2018 fikk sparken etter at han delte en video av Adolf Hitler i en lukket jobbgruppe på Facebook.

Det melder Reuters.

I videoen hadde Scott Traceys kone laget nye undertekster til et klipp fra filmen «Der Untergang» fra 2004.

I videoen blir Adolf Hitler portrettert mens han raljerer etter å fått vite at Tyskland er iferd med å tape 2. verdenskrig.

Klippet er blitt en populær meme hvor folk legger på nye undertekster.

NYTT LIV: Det sirkulerer hundrevis av klipp fra Das Undergang, hvor det er lagt på nye undertekster på klippet. Foto: Skjermdump

I den nye underteksten hadde Tracey får «Føreren» til å prate om de pågående lønnsforhandlingene i PB, som er et av verdens fjerde største oljeselskaper og i fjor hadde en omsetning på rundt 283 milliarder dollar.

Nazist-sammenligning

Videoen ble sendt til rett av en av Staceys sjefer, og kort tid etter hadde han fått sparken.

Forklaringen var at han hadde sammenlignet sjefene sine med nazister, og at han også brøt BPs personalreglement ved å vise en kollega klippet på en av selskapets bedrifter.

Tracey klaget BP inn til det australske abeidstilsynet, men klagen ble avvist i september i fjor.

Det var visepresident i arbeidstilsynet, Melanie Binet, som avviste klagen og ifølge The Sydney Morning Herald beskrev videoen som «støtende og upassende».

I februar ble avgjørelsen omgjort, og Tracey fikk tilbake jobben.



Arbeidstilsynet ba deretter både Tracey og BP om å fremlegge bevis for å kunne avgjøre om førstnevnte skulle få erstatning for tiden han var uten jobb og lønn.

GIGANT: En British Petroleum-bensinstasjon avbildet i London. Foto: Alastair Grant/AP

Må punge ut

Nå har Australias nasjonale arbeidsforholdsnemd Fair Work Commission avgjort at en spøk er en spøk.

De har konkludert med at ikke bare skal mannen ha jobben tilbake, men også få nærmere 1,8 millioner kroner i erstatning for tapt lønn og pensjon de to årene saken har pågått.

Overfor The Sydney Morning Herald, kaller fagforeningsmann Brad Gandy, som representerte Tracey i saken, det hele for et «komplett unødvendig drama».

– Vi håper at dette er slutten på et virkelig ubehagelig kapittel for ledelsen i BP, sier han.

Og:

– Å grave seg fast og å trekke en ærlig medarbeider gjennom nesten to år med stress og usikkerhet, bare fordi et par hvitsnipper av noen menn ikke forstår en spøk, er bare dårlig ledelse.