Hvert år er over en halv million personbiler involvert i uhell og ulykker. Er du uheldig, bør du fylle ut skademeldingsskjema og sende til forsikringsselskapet ditt. Nå kan dette endelig gjøres digitalt, trygt og enkelt.

– Nå er det slutt på at penn- og papirløsning stopper deg fra å melde inn bilskader, sier produkteier Espen Andreassen i NAF.

De ønsker å minimere stresset med utfylling av skademeldingsskjema. Tiden hvor du måtte være påpasselig med å ha skademeldingsskjema og penn i bilen er forbi.

– NAF har lenge sett behovet for å digitalisere dagens penn- og papirløsning. Vårt ønske er å bidra til å redusere stress og ubehag, i en situasjon mange opplever som krevende, sier Andreassen.

Signere med BankID

Skademeldingen bør fylles ut på ulykkesstedet, derfor har NAF prioritert mobile enheter i utviklingen av digitalt skademeldingsskjema.

– De fleste har med seg mobilen når de er ute og kjører. Denne løsningen skal være oversiktlig og enkel å fylle ut, selv på en liten mobil, utdyper Andreassen.

Om ulykken involverer to biler, vil partene fylle ut hver sin del. Løsningen er integrert med Statens Vegvesens systemer og henter ut bildata ut fra registreringsnummeret. Når man er ferdig med informasjonen, kan partene signere med BankID for trygg identifisering.

Du kan spare tusenvis av kroner på skaden

Skademeldingen bør fylles ut på ulykkesstedet, og derfor har NAF prioritert mobile enheter i utviklingen av digitalt skademeldingsskjema. (Foto: NAF)

Du finner det på nettet

– Digitalt skademeldingsskjema er enkelt å bruke, med gode forklaringer på alle feltene dere skal fylle ut. Mye informasjon lastes også inn automatisk når du oppgir registreringsnummeret på bilen og mobilnummeret ditt. Du slipper også å laste ned en egen app, alt er tilgjengelig gjennom nettleseren, avslutter Espen Andreassen.

Skademeldingsskjemaet finner du på skademelding.naf.no og er tilgjengelig for alle som har vært i trafikkuhell.

NAF Advokat mottar mange henvendelser fra medlemmer som har utfordringer med utfylling av skademelding i forbindelse med trafikkuhell. Bakgrunnen for dette kan være svært ulik.

– Hjelp, forsikringen er dyrere enn bilen

Kan skape store utfordringer

– Mange er usikre på hvordan skjemaet skal brukes og fylles ut. Andre er usikre på hva de skal gjøre når partene er uenige om hendelsesforløpet før trafikkuhellet. I noen tilfeller glemmer man helt at det er noe som heter skademeldingsskjema, eller man har det travelt og tar papirarbeidet i etterkant. Mange bileiere har heller ikke skademeldingsskjemaet liggende i hanskerommet i bilen, eller de mangler kulepenn, forteller Audun de Flon i NAF Advokat.

Resultatet kan da bli at man ikke signerer skademelding på stedet, som er uheldig med tanke på å dokumentere at et uhell har skjedd og hvem de involverte parter var. Dette vil kunne skape store utfordringer med tanke på skadeoppgjøret i etterkant.

Nei, det er ikke smart å kjøre rundt med et malingsspann...

Se video: Her er det nok ikke så mye tvil om hvem som har skylden...