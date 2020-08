Slik er idrettens prioriteringsliste

Natt til onsdag la Norges Idrettsforbund ut en pressemelding hvor det kommer frem hvem, hva og hvilke idretter som prioriteres for å sikre en gradvis og kontrollert gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten.



Øverst på Fotballforbundets prioriteringsliste står gatelag, 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn.

I fase to ønsker NFF å komme igang med øvrig breddefotball og futsal.

Håndballforbundet prioriterer alle utøvere i 2. divisjon, samt de 20-åringene som kan delta i klassen 17- 20 år. I fase to vil de åpne opp for 3. divisjon.

Norges kampsportforbund vil i første omgang åpne for kvinner og menn fra 20-25 år. I fase 2 er det kvinner over 26 år. Menn over 26 år kommer i fase tre.

Norges Gym- og Turnforbund vil prioritere alle parautøvere og utøvere i alderen 20-30 år, mens Ishockeyforbundet vil la utøvere i 1. divisjon (kvinner), utøvere i 2. divisjon (menn) og utøvere født i år 2000 (som spiller U21) slippe til først.

I pressemeldingen kommer det fram at idretten har lagt følgende kriterier til grunn for gjenåpning i de ulike idrettene:

* Kjønnsbalansen i medlemsmassen skal tas hensyn til for utvelgelse av utøvere til de ulike fasene for gjenåpning.

* Unge voksne og paraidrettsutøvere prioriteres i de første fasene i den grad dette er praktisk mulig å gjennomføre for de enkelte idrettene. Dette for å ivareta hensynet til sårbare grupper i vår medlemsmasse.

* Antall utøvere for alle idretter skal samlet være færre i den første gjenåpningsfasen enn for de påfølgende fasene.

* Det er likevel særforbundene selv som vil definere hvilke utøvere som får starte opp trening først og sist for de respektive idrettene.

Myndighetene vil fortsatt ikke gi noen åpningsdato for kamper og treninger for voksne i breddeidretten. Det ble nylig klart etter et møte mellom norske idrettstopper og kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H).

Norges idrettsforbund og særforbundene har i lang tid håpet på en åpning for breddeidrett også for dem over 19 år. Fredag fikk de en nedtur i form av regjeringens siste smittevernoppdatering, og beskjeden var likelydende etter mandagens møte.

– Vi skulle gjerne sett at vi kunne fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet, og vi håper vi kan det snart. Men med den smitteøkningen som er i samfunnet nå, kan vi ikke ta sjanser, sa Raja etter møtet.

– Det er ikke tilrådelig at man åpner opp for ytterligere kontakt. Gjenåpningen av breddeidretten må settes på vent, fastslo kulturministeren.