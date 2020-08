Bidens «fæle» valg

Joe Biden har selv sagt at mye kan skje med en mann i hans alder, og at hans visepresident må være klar til å steppe inn på kort varsel. Demokratenes presidentkandidat vil være 78 år når han eventuelt inntar Det hvite hus sammen med Kamala Harris.

Og ja, den 55 år gamle senatoren fra California har betydelig politisk erfaring. Hun ble valgt til senatet samtidig som Trump ble valgt til president. Tidligere har hun bekledd politiske verv som justisminister for California og statsadvokat for San Francisco.

Joe BIden og Kamala Harris før demokratenes debatt i juli i fjor. Foto: Lucas Jackson/Reuters

Harris har vært politisk aktiv i hele sitt voksne liv. Og så har hun en kort stund vært journalist, uten at jeg skal påstå at det gjør henne mer kvalifisert.

Trumps reaksjon

– Hun er fæl, sa president Donald Trump fra talerstolen i Det hvite hus like etter at Bidens valg ble kjent, og påstod at kvinnen som kan bli landets neste visepresident er en venstrevridd løgner. Det siste skal han få nok av muligheter til å dokumentere.

President Donald Trump hadde lite fint å si om Harris under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Alex Wong/AFP

Men, det spørs om ikke disse karakteristikkene er nettopp det demokratenes valgkampapparat ønsket seg. Trumps gjentatte angrep på mektige kvinner som fæle, oppfattes av mange som kvinnefiendtlige. Også i USA har kvinner stemmerett.

Harris angrep Biden

Under den første presidentdebatten mellom demokratenes kandidater i juni i fjor, gikk det et gisp gjennom den fullsatte salen i Miami da Kamala Harris gikk rett i strupen på Barack Obamas tidligere visepresident og antydet at han hadde en politisk fortid der han ikke verdsatte svarte på lik linje med hvite. Uten at hun kalte Biden rasist.

Kamala Harris gikk i strupen på Joe Biden under fjorårets debatter. Foto: Jim Watson/AFP

Joe Biden ble sjokkert og fornærmet, og mange trodde dette ville ødelagt Harris sine muligheter til å bli Bidens visepresidentkandidat. Men sistnevnte valgte en som har vist at hun ikke går av veien for å gå inn i en tøff debatt. Tro meg – det trengs. Den politiske retorikken her i USA er ikke for de lettskremte.

Demokratenes presidentkandidat har holdt kortene tett til brystet. Selv ikke senator Harris visste noe før Biden ringte og gratulerte henne halvannen time før nyheten ble offentliggjort. De to har ikke vist seg offentlig sammen siden de var på det siste folkemøtet sammen i Detroit i Michigan et par dager før pandemien tvang USA til å stenge i mars.

Omsider en kvinne?

Det er litt trist å tenke på at amerikanerne aldri har hatt en kvinnelig president eller visepresident. Bare tre ganger tidligere har de hatt kvinnelige kandidater.

Verken Sarah Palin (bildet), Gealdine Ferraro eller Hillary Clinton har gått seirende ut av en amerikansk valgkamp. Foto: Brynn Anderson/AP Photo

Demokraten Geraldine Ferraro måtte som visepresidentkandidat sammen med norskættede Walter Mondale se seg slått av Ronald Reagan og George H. W. Bush i 1984. Under presidentvalget i 2008 tapte den republikanske presidentkandidaten John McCain sammen med Sarah Palin mot Barack Obama og Joe Biden. Og ved forrige presidentvalg forsøkte som kjent Hillary Clinton seg – uten særlig hell.

Ikke bare kan Kamala Harris bli den første kvinnelige visepresidenten i historien. Hun kan bli den første svarte visepresidenten. Som datter av innvandrere fra Jamaica og India representerer hun sammen med Joe Biden det etnisk sammensatte USA. Slik Biden på forhånd hadde lovet velgerne.

Kamala Harris bringer nok etterlengtet dynamikk inn mot valghøsten. Neste uke avholder demokratene konferansen der Biden og Harris formelt blir utpekt til partiets kandidater. Det blir spennende å se hva Bidens avgjørelse vil ha å si for meningsmålingene de neste dagene. At svarte kvinner i særdeleshet vil støtte demokratene 3. november, er det vel knapt noen som tviler på.

Den gamle mannen

Det er langt fra sikkert at Joe Biden vil gå for en andre presidentperiode hvis han vinner og helsa holder. Ved neste valg vil han være 81 år. Han er allerede tidenes eldste kandidat. Det kan bety at Kamala Harris vil få svært gode muligheter til å vise seg frem hvis det er hun og Biden som inntar Det hvite hus 20. januar neste år. Bidens plan kan være å rydde vei for Harris.