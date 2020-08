BI avlyser fadderuken i Oslo

Det kommer frem i en pressemelding sendt ut like før klokken 01 natt til onsdag.

– Etter å ha sett utviklingen ser vi det ikke som forsvarlig å fortsette, og har dessverre besluttet å avlyse de resterende aktivitetene våre, sier leder av BISO Oslo, Bendik Mansika i pressemeldingen.

Mansika legger til at BISO har et ansvar for å begrense smittespredning, et ansvar de tar på alvor.

BISO beklager overfor skuffede studenter, og lover mer informasjon vil bli tilgjengelig snart.

Samtidig som BISO avlyser alle fadderarrangement, fortsetter festene i hovedstadens gater. Politiet har i nattetimene måtte avbryte flere fester, og får inn så mange klager om støy at de ikke har kapasitet til å rykke ut på alle.

– Vi oppfordrer festdeltagere til å vise hensyn til sine naboer, skriver politiet på Twitter.