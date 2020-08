Ekspertene holder Sevilla som favoritter: – United virker helt tomme

Se TV 2s studio diskutere innspurten i Europa League øverst!

Manchester Untied møter Sevilla i semifinalen av Europa League kommende søndag. TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg følger spansk fotball tett og tror laget fra Andalucía kan skape trøbbel for Ole Gunnar Solskjærs mannskap. Etter Sevillas kvartfinalen mot Wolverhampton, sa hun følgende:

– Det er kamp hvor de har kontroll i 80 minutter der de bearbeider og bearbeider og bearbeider og får målet til slutt. De kan bli en ekkel motstander for Manchester United. Jeg holder kanskje Sevilla foran altså.

Sliter mot spanske lag

Sist gang lagene møttes var i åttedelsfinalen i Champions League i 2018. Det endte med 2-1-seier til Sevilla sammenlagt etter at det spanske laget gikk seirende ut på Old Trafford etter 0-0 i første oppgjør.

Historisk sett har United ikke den beste statistikken mot spanske lag. Mot Barcelona i kvartfinalen av Champions League i fjor røk Solskjærs lag ut 4-0 sammenlagt. Totalt har United kun 13 seire mot spanske lag på 51 forsøk. Sist gang United slo et spansk lag var i nettopp semifinalen av Europa League mot Celta Vigo for over tre år siden.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror statistikken kan forverres for Uniteds del i søndagens semifinale.

– Det er interessant å se at de engelske lagene, som ofte ikke er på topp i EM og VM fordi at de har hatt en så lang sesong, og nå ser vi at det er et slags sluttspill i denne turneringen også. De virker helt tomme, sier Thorstvedt og fortsetter:

– Selv om de har hatt denne koronapausen, men var det egentlig en pause? Den var preget av usikkerhet, de måtte holde seg i form. Hverken energinivået til Wolverhampton eller Manchester United har sett bra ut.

Disse bør United se opp for

Finstad Berg sier at Sevilla lag er et solid forsvarslag med spillere med x-faktor fremover i banen. I tillegg til midtbanespiller Ever Banega, trekker hun spesielt frem kvartfinalens målscorer Lucas Ocampos som en spiller Solskjær bør se opp for.

– Han har blitt hyllet som kanskje årets signering i La Liga og vært en stor åpenbaring og vært en veldig viktig spiller for Sevilla, sier hun om vingen med 17 mål denne sesongen.

– Han var vanskelig å håndtere for Wolverhampton selv om de pakket ham inn så godt de kunne. Han har kombinasjonen av teknikk og det å være hardtarbeidende, sier TV 2s fotballekspert.

Se Ocampos' scoring mot Wolverhampton og kampsammendrag under!

Holder Inter som favoritt

I den andre semfinalen møtes Inter og Shakhtar Donetsk.

– Jeg vil tippe at Inter er temmelig store favoritter, selv om Shakhtar har imponert de siste kampene. Det vil overraske meg stort om Inter ikke tar den ene finaleplassen, sier Berg.

Manchester United-Sevilla ser du fra klokken 20.30 søndag på TV 2 og Sumo. Semifinalen mellom Inter og Shakhtar Donetsk spilles mandag og kan sees på TV 2 Sport 1 og Sumo.