Spania har Europas verste oppblussing av korona

4.923 nye smittetilfeller ble registrert den siste uken i Spania, mer enn Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland har til sammen.

Spania registrerer for tiden 95 tilfeller per 100.000 innbyggere, langt over de 20 som Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge har som betingelse for å åpne for reising. Stadig flere land stenger nå for reiser til og fra Spania.

Spania gjennomførte i mars en av Europas mest omfattende nedstengninger, med forbud mot å gå ut såfremt man ikke skulle handle mat, søke legehjelp eller gå tur med hunden. Landet fikk tilsynelatende viruset under kontroll.

Verst i enkelte områder

På ett døgn har det ifølge den spanske avisen El Pais, blitt bekreftet 1.486 ny smittetilfeller. Verst er det i områdene Aragón, Catalonia og Madrid.

Arágon er den regionen som har overstige landets infeksjonsrate mest, de siste to ukene.

Ifølge Spanias helsemyndigheter er det mer enn 500 utbrudd av smitte i landet. Fernando Simon, talsperson for myndighetene innrømte mandag at oppsporing av enkelte smittetilfeller i samfunnet ikke har vært like bra kontrollert.

Åpnet for tidlig

Men gjenåpningen 21. juni, da det bare ble registrert 238 nye tilfeller og raten lå på åtte per 100.000 innbyggere, kan ha vært for tidlig.

Antall smittede har siden rast i været, trolig fordi regjeringen var mest opptatt av å åpne for den viktige turistnæringen, ifølge Joan Cayla, som leder Barcelonas tuberkulose- og covid-19-enhet.

Det har vært flere utbrudd blant sesongarbeidere fra andre land, som ofte lever under kummerlige forhold, siden innhøstingssesongen startet.

Men det varme været har også ført til at folk har slakket av på den personlige beredskapen, og de to faktorene har sammen skapt en såkalt perfekt storm, ifølge Salvador Macip, som er ekspert på epidemier.

Asymptomatiske

Over halvparten av de nye tilfellene er hos folk som ikke har noen symptomer, men som like fullt er smittebærende.

Flere regioner i Spania har innført strenge restriksjoner, blant annet har de stengt nattklubber og innført påbud om munnbind på offentlig sted, trass i varmen.

Det er også iverksatt kampanjer med kraftige advarsler til unge for å få dem til å respektere sosial avstand.

