Kamala Harris blir Bidens visepresidentkandidat

På Twitter bekrefter Joe Biden at han har valgt Kamala Harris som sin visepresidentkandidat.

California-senator Kamala Harris (55) var den eneste afroamerikanske kvinnen som var med i demokratenes nominasjonskamp. Etter å ha lansert sitt kandidatur i januar 2019, lå hun lenge i tetsjiktet, før hun trakk seg i desember.

3. mars ga hun sin støtte til Joe Biden.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

– Lå best an

I januar sa demokratenes presidentkandidat at Harris er en aktuell kandidat «for alt», blant annet embetet som visepresident.

– Hun er kvalifisert til å være president, sa han da.

USA-ekspert Thor Steinhovden mente Harris var den kandidaten som lå best an til å bli Bidens visepresidentkandidat.

– Jeg vil påstå at hun har vært i en klasse for seg selv når det gjelder kandidaturet. Hun er nok et hestehode foran de fleste andre, sa han.

Han mener senatoren har en «unik blanding» av egenskaper som gjør henne til en favoritt.

– Hun har vært kandidat selv, og har vært i det offentlige ordskifte og vist at hun kan debattere og drive valgkamp.

Populær blant afroamerikanske velgere

Samtidig som hun har klart å vinne et valg i den folkerike staten California, er hun ikke for kjent.

I tillegg mener han at hun med sin bakgrunn appellerer til afroamerikanske velgere. Målinger har riktig nok vist at Warren har vært mer populær hos denne velgergruppen, men Steinhovden understreker at det er noe med den historiske muligheten Harris bringer med seg.

– Den personen som blir valgt som visepresident har en meget god mulighet til å bli den første afroamerikanske kvinnelige og den første kvinnelige presidenten. Det gir et historisk glimt til en kanskje ellers ikke så inspirerende kampanje, sier han, og legger til:

– I tillegg er hun spiselig for ytre venstrefløy samtidig som hun støtter opp om sentrums-imaget som Biden har. Jeg sier «spiselig» for ytre venstrefløy, for det vil nok være en del kritikk fra hun ledet påtalemyndigheten i California. Kanskje enkelte vil mene hun har et utdatert syn på kriminalpolitikk.

Mange om beinet

Det var i utgangspunktet ventet at demokratenes presidentkandidat Joe Biden ville annonsere sin visepresidentkandidat forrige uke. I stedet kom beskjeden om at kandidaten vil offentliggjøres denne uken.

Elizabeth Warren, Susan Rice, Gretchen Whitmer, Karen Bass, Keisha Lance Bottoms, Michelle Lujan Grisham, Stacey Abrams, Tammy Baldwin, Tammy Duckworth og Val Demings har alle blitt nevnt som mulige kandidater.

Stor interesse

En av grunnene til at det har vært stor interesse for Bidens valg av kandidat, er at han er 78 år gammel. Dermed øker sjansen for at en visepresident kan måtte steppe inn.

– Jeg tror det Biden har behov for, er å ikke ødelegge for mye for seg selv, at han må være en spiselig kandidat for så mange som mulig. Det kommer ikke til å bli et «Obama-valg», der det er utrolig mange folk som lar seg motivere av hans kampane. Han har ikke lagt opp til å være enn sånn type kandidat. Han legger opp til å være det trygge alternativet som kan hjelpe USA med å kvitte seg med Trump, sier Steinhovden, og fortsetter:

– Gjør han da et kontroversielt valg av visepresident, kan det fort ødelegge for den kampanjen.