Trump kaller NBA-spillerne «veldig vemmelige» og «veldig dumme»

President Donald Trump fortsetter å gå til frontalangrep på idrettsutøvere som går ned på kne under nasjonalsangen i protest mot sosial urettferdighet.

I et radiointervju med Fox Sports-programmet «Outkick the Coverage» tirsdag, langet presidenten ut mot basketballstjernene i NBA. Etter at sesongen startet igjen i Orlando har alle unntatt to spillere gått ned på kne under nasjonalsangen. Spillerne har også budskap tilknyttet Black Lives Matter-bevegelsen trykt på drakten.

DETTE FÅR TRUMP TIL Å FRESE: NBA.stjernenes markering får USAs president til å lange ut. Foto: Ashley Landis-Pool/Getty Images/AFP

Da programleder Clay Travis spurte Trump om han var klar over at noen NBA-spillere hadde kritisert ham for hans tanker om protestene, svarte Trump i kjent stil.

– Nei, jeg har ikke lagt merke til at de har sendt den (kritikken) tilbake til meg. Det overrasker meg ikke. Noen er veldig, veldig, veldig vemmelige, og, ærlig talt, veldig dumme, sier han, ifølge USA Today.

Presidenten hevder protestene har vært katastrofale for basketligaen, og trekker frem ishockey som en positiv motpol.

– Å gå ned på kne har vært forferdelig for basketballen. De har hadde fryktelige seertall, veldig lave. Folk blir sinte på det. De får nok politikk med folk som meg. Det er en ekkelhet rundt måte NBA gjorde det på. Jeg tror NBA har store problemer, større problemer enn de forstå, sier Trump.

Ifølge Sports Media Watch har NBA-seertallene vært litt lavere enn før pandemien satte ligaen på vent, men basketballen har fortsatt høyere seertall enn NHL (ishockey) og MBL (baseball).

Trumps feide med NBA strekker seg tilbake til 2017, da han trakk tilbake invitasjonen til Det hvite hus for mesterlaget Golden State Warriors. Det fikk LeBron James til å kalle presidenten «en boms», og Lakers-superstjernen har flere ganger kritisert Trump siden den gang.

Derfor var ikke svaret til Trump overraskende da han på slutten av tirsdagens intervju ble spurt hvem han vil velge av James eller Michael Jordan, om han skulle kåre tidenes beste basketballspiller.

– Michael Jordan, svarte han kjapt.

– Jeg har sett dem begge to. Det er Michael, og dessuten var ikke han politisk, så folk liker ham bedre.