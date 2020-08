Ocampos sendte Sevilla til semifinale: – Ekkel motstander for United

Wolverhampton 0-1 Sevilla

Se kampsammendrag verst!

Wolverhamptons rekordlange sesong ble avsluttet i Europa Leagues kvartfinale tirsdag kveld. Over ett år, nærmere bestemt 383 dager, er gått siden ulvene startet sesongen sin i 2. kvalifiseringsrunde 25. juli i fjor.

Motstander i kvartfinalen var Sevilla, som har vunnet fem av de siste 14 versjonene av Europas nest gjeveste kontinentale klubbturnering.

I potten lå en semifinale mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Den plassen kapret Sevilla, etter at Lucas Ocampos heading like før slutt avgjorde kvartfinalen. Det spanske laget slo ut de røde djevlene ut av Champions League i 2018, og United får dermed sjansen til å revansjere seg i europacupsammenheng.

– Det er kamp hvor de har kontroll i 80 minutter der de bearbeider og bearbeider og bearbeider og får målet til slutt. Sevilla kan bli en ekkel motstander for United. Jeg holder kanskje Sevilla foran altså, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg, som trekker frem Ocampos som en spiller Solskjær bør se opp for.

Sjelden straffebom

Når Adama Traoré setter på tempoen, da blir det som regel farlig for forsvarende lag. Etter elleve minutter ble det så farlig at Sevilla-stopper Diego Carlos måtte ty til ulovlige midler for å stoppe ham. Gult kort og straffe til Wolves.

Raúl Jiménez, som har levert 36 målpoeng denne sesongen, er vanligvis iskald fra krittmerket. I den tyske sommervarmen holdt han derimot ikke hodet kaldt, og Sevilla-målvakt Yassine Bounou sto i veien for mexicanerens forsøk.

– Bounou venter så lenge at Jiménez ikke klarer å vente han ut, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt, som tror Wolves ville gått videre om straffen hadde gått i mål.

Førsteomgangen var intensiv og begge lag kom til gode sjanser, men straffesparket forble omgangens største mulighet. Lucas Ocampos prøvde å skru ballen i lengste hjørnet bak Rui Patricio like før pause, men vingens skudd gikk utenfor stolpen. 0-0 midtveis.

Sevilla-trøkk

I den andre omgangen tok Europa League-grosistene Sevilla over kampen. Etter timen spilt tråklet Youssef En-Nesyri med seg ballen i Wolves-boksen, men marokkaneren fikk ikke dreis på avslutningen.

Suso la inn til Jules Koundé midtveis i omgangen, men stopperens heading gikk over mål.

– Er det den lange sesongen som tærer på kreftene, kommenterte TV 2s kommentator Peder Mørtvedt retorisk om et slitent Wolves-lag.

Éver Banega ble felt rett utenfor ulvenes sekstenmeter kvarteret før slutt, men frisparket, som argentineren tok selv, ble slått til corner av Patrício.

Til slutt ble trykket for stort for Wolves. Ocampos headet Sevilla i ledelsen med kampens eneste mål tre minutter før slutt etter en kort corner.

Ukrainsk motstand for Inter

I den andre kvartfinalen møttes FC Basel og Shakhtar Donetsk. Der gikk det ukrainske laget i ledelsen etter under 100 sekunder da Júnior Moraes headet inn kampens første mål. Taison la på til 2-0 med en lekker scoring. Kampen endte 4-1 og de oransje og svarte møter Inter i sin semifinale.

Se kampsammendrag under!

Semifinalen mellom Manchester United og Sevilla spilles søndag 16. august, mens Inter møter Shakhtar Donetsk mandag 17. august. Finalen spilles 21. august.