– Det er ikke vi som har reist og hentet smitten tilbake

Det er i aldersgruppen 20-29 at koronasmitten øker aller mest i Norge akkurat nå. De fleste har blitt smittet etter store fester som bryter med rådene myndighetene har satt med maksimalt 20 personer samlet på ett sted.

Under en pressekonferanse tirsdag kom helseminister Bent Høie med en klar pekefinger til ungdommen.

– Du som er ung, tenker at viruset ikke rammer deg. Men det rammer deg også. Og det rammer de du bryr deg og det du bryr deg om. Hvis du drar på festen der det er tett og trangt og sprer smitte, sender du i beste fall vennene dine i karantene og i verste fall på sykehus.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen besluttet tirsdag å innføre en rekke nye innstramminger. Blant disse er å slå hardt ned på drikking på offentlig sted.

– Har knapt fått hjelp

August Ågrimsønn Næss Tekrø er masterstudent ved universitetet i Oslo. Han mener Bent Høie er på villspor når han retter skytsen mot ungdommen.

– Jeg synes egentlig at det er litt bak mål. For det er ikke studenter som har vært på utenlandsreise. Vi har knapt fått hjelp fra regjeringen under denne pandemien. Det er selvfølgelig ikke greit mye av det som har skjedd, men det er ikke vi som har dratt ut og hentet smitten tilbake, sier Næss Tekrø til TV 2.

Masterstudenten mener det er litt skummelt når pekefingeren rettes mot en samfunnsgruppe.

– Det er skummelt å peke ut syndebukker. Vi har alle et ansvar om å få ned smittetallene, sier han.

– For enkelt

Næss Tekrø mener regjeringen har hatt for dårlige oppfølgingstiltak, og at det er de som må beklage for at smitten er tilbake.

Formann i FpU Bjørn-Kristian Svendsrud mener også at det blir for enkelt og bare skylde på ungdommen.

– Vi alle har et ansvar, men det blir for enkelt å bare skylde på ungdommen. Regjeringen er også ganske inkonsekvent når de stenger utestedene klokken 12, for da flytter man bare festene bort fra det kontrollerte og over på hjemmefester, sier Svendsrud til TV 2.

Han mener vi alle burde gå i oss selv, og sørge for å holde én meter avstand til andre og unngå kollektivtransport.

– Hvis vi heller fokuserer på oss selv, i stedet for alle andre så blir dette bra.

Kan virke mot sin hensikt

FpU-formannen mener imidlertid at det vil være bedre dersom studentene kan sitte ute i parkene, istedet for inne i trange kollektiv.

– Det at man sitter i en park, tror jeg ikke er hovedårsaken til smitten i Norge.

Svendsrud tror Oslo kommune sine tiltak med å slå hardt ned på drikking i parker kan virke mot sin hensikt.

– Spesielt når man legger opp til at man verken skal være ute i parker og heller ikke på utesteder. Hvis man ønsker å opprettholde regelen om én meter er det lettere å gjøre det under kontrollerte former, sier han.