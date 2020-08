Lørdag 1. august fikk den nederlandske håndballstjernen Estavana Polman (28) beskjeden ingen idrettsutøvere ønsker. Team Esbjerg- og Nederland-stjernen har røket korsbåndet, og må stå over hele den kommende sesongen.

– Det er en merkelig følelse. En veldig jævlig følelse. Jeg kan fortsatt føle det. Det er som om beinet er i to deler, sier Polman til dansk TV 2.

Se reportasje fra dansk TV 2 over!

Det var på trening det gikk galt for nederlenderen,

– Det var et slag i ansiktet, og man tenker «nå er det over». Men så må man trykke på knappen - livet går videre, sier hun.

Onsdag skal hun opereres, og deretter venter en lang periode med rekonvalesens og opptrening.

– Det er selvsagt noe dritt. Det er ikke noe man kan planlegge. Ting skjer av en grunn, men den har jeg ikke funnet enda, sier Polman.

28-åringen har tidligere gjort et imponerende comeback etter fødsel. I 2017 var hun tilbake på det nederlandske landslaget bare tre måneder etter at hun fødte datteren Jesslynn Estavana, som hun fikk med fotballkjæresten Rafael van der Vaart.

Også den gangen fryktet hun det verste.

– Under graviditeten slo det meg at dette er det jeg alltid har ønsket, men vil jeg klare å komme tilbake? Begynner jeg å bli gammel? Det ville vært en løgn om jeg sa jeg trodde «ah, alt kommer til å gå så fint.» Nå er jeg veldig glad for å være her igjen, sa Polman da comebacket var et faktum.