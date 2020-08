Hvem vil ha en statsminister som ikke klarer å være seg selv?

Det er ikke lett å utfordre populariteten til en synlig og populær statsminister etter et halvt år med korona-pandemi. Men Støre har også en jobb å gjøre med seg selv.

De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV får til sammen 86 representanter og får et knapt flertall, hvis Kantars augustmåling for TV 2 blir valgresultatet. Men legger vi på Rødt og MDGs mandater på toppen vil de rødgrønne få komfortable 102 stortingsrepresentanter.

De borgerlige ville fått kun 67 representanter.

Målingen er gode nyheter for Ap-leder Jonas Gahr Støre, som ser ut til å ha stø kurs mot Statsministerens kontor neste år. Vi må tilbake til mai 2018 for å finne sist gang TV 2s partibarometer viste borgerlig flertall.

Likevel tror ikke velgerne at han klarer det. Bare hver tredje velger som har gjort seg opp en mening tror Støre blir statsminister etter valget neste år. Og kanskje enda mer overraskende: Ikke en gang Aps egne velgere har troen. Kun drøyt fire av ti Ap-velgere tror han blir statsminister. En tredel sier de er usikre, mens litt over 20 prosent av Aps egne velgere tror Erna Solberg sikrer seg en historisk hattrick, med sin tredje valgseier på rad.

Jeg tror den viktigste årsaken er at folk i stor grad har merket seg Erna Solbergs popularitet. Velgerne er nok mye mindre interessert i gjennomsnittet av meningsmålinger over et år før valget.

Aslak M. Eriksrud, kommentator TV 2 Nyhetene Foto: Espen Solli

Landet har vært i unntakstilstand siden regjeringen stengte landet ned 12. mars. Mens opposisjonen på Stortinget ble involvert i de ulike økonomiske krisepakkene, har mindretallsregjeringen til Erna Solberg håndtert de mange smitteverntiltakene suverent på egen hånd og gjort opposisjonen til statister.

Regjeringen har avholdt hyppige direktesendte pressekonferanser, backet opp av trygge og troverdige representanter for helsemyndighetene. Og hittil har Erna Solberg levert på det aller viktigste, nemlig smittevern. Norge har, i hvert fall frem til nå, kommet seg godt gjennom pandemien som har rammet andre land ekstremt hardt. Statsministeren fremstår trygg og solid.

Men Støre bør være forsiktig med å slå seg til ro med at Ernas popularitet og regjeringens synlighet under korona-pandemien er årsaken til at så få har tro på han. Han har virkelig en jobb å gjøre selv.

Støre sa det ganske godt til TV 2 i sommer:

– Det handler om å senke skuldrene, være meg selv og smile mer. For jeg er egentlig en ganske blid fyr, men i møte med mange av dere blir jeg strammere enn jeg egentlig er, sa han.

Det er ingen dårlig analyse av seg selv.

Før stortingsvalget i 2013 la Erna Solberg og hennes rådgivere en tydelig og presis strategi om bygge opp hennes statsminister-troverdighet. Daværende Jens Stoltenberg hadde opparbeidet seg en posisjon som hele landets leder etter åtte år på toppen.

Erna Solberg skulle fremstå positiv og fronte ny politikk, ikke snakke ned andres politikk. Skitne angrep på motstandere skulle gjøres av andre partifeller. Hun skulle så langt det lot seg gjøre være på «statsministernivå»og kun møte Jens Stoltenberg til duell. Hun skulle ikke avbryte og fremstå uhøflig. Ja, Erna Solberg fremstod faktisk mer statsminister-aktig før hun ble statsminister, enn etter at hun ble det.

Det er vanskelig å se noen tilsvarende strategi fra Støres side.

– Jeg vil være mer av den jeg egentlig er og mindre av den vi rigger for, sa Støre til TV 2 i sommer.

Ja vel, så de «rigger han» til å være noe annet enn seg selv, tenkte jeg da jeg leste det. Analysen til Støre er nok på mange måter riktig, men hvorfor si det høyt? Hvem vil vel ha en statsminister som ikke klarer på være seg selv?

Erna Solbergs fremste styrke er hennes folkelighet, at hun er avvæpnende åpen over egne feil. At hun klarer å være seg selv.

Jeg har selv opplevd den rolige, avslappede, humoristiske Støre, og kan si meg enig i at det er en bedre utgave enn den vi ofte ser under press i møte med mediene.

Støre bør slutte å snakke om at han skal være mer seg selv, og heller begynne å være seg selv. Da kan det hende at flere får tilbake troen på han.