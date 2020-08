Koronasmitte på SFO i Halden

Åtte barn og sju ansatte settes i karantene etter at et barn er registrert smittet av covid-19 på SFO ved Hjortsberg skole i Halden.

To voksne og et barn ble tirsdag registrert koronasmittet, hvorav sistnevnte tilhører den aktuelle skolen, opplyser Halden kommune i en pressemelding.

– Før dette har vi ikke hatt koronavirus ved noen av Haldens skoler eller barnehager. Derfor er dette alvorlig. Smitte i et slikt miljø påvirker mange, og vi jobber derfor raskt med å orientere alle som er berørt slik at vi kan få begrenset videre spredning, sier direktør Kent-Arne Andreassen for undervisning og oppvekst.

Alle i samme kohort som det smittede barnet vil nå bli koronatestet.

Halden kommune har valgt å holde koronasenteret åpent utover kvelden, slik at de som er berørt av disse smittetilfellene kan få gjennomført nødvendig testing så raskt som mulig.

–Denne utviklingen i smittesituasjonen i Halden viser at vi er ved et veiskille. Nå må vi sammen sørge for at vi får kontroll over situasjonen, hvis ikke så mister vi kontroll.

– Det er nå utrolig viktig at alle i Halden forstår at sol og sommer denne uka ikke betyr at det er fritt fram for fest og moro. Hold avstand og begrens hvor mange mennesker du treffer. Det er oppskriften på å unngå at vi må stenge ned samfunnet igjen, slik vi måtte i vår, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i pressemeldingen.