«Fresh Prince of Bel-Air» gjør comeback

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Will Smith er også en del av arbeidet bak gjenskapningen av serien «Fresh Prince of Bel-Air».

Filmregissør Morgan Cooper blåser nytt liv i NBC-serien «Fresh Prince of Bel-Air». Med seg på laget har han fått skuespiller Will Smith (51), som spilte hovedrollen i serien på 90-tallet.

Det var The Hollywood Reporter som først omtalte saken.

Trailer gikk viralt

Den nye utgaven går under navnet «Bel-Air», og Cooper delte en fire minutter lang trailer til den på Youtube i mars 2019.

I traileren ble «Bel-Air» ble serien beskrevet som om det var et drama med en litt mørkere tone enn den originale versjonen.

Den eldre versjonen fra 90-tallet, «Fresh Prince of Bel-Air», består av hele seks sesonger og ga Smith stjernestatus.

Traileren til «Bel-Air» gikk viralt da den ble postet på Youtube, og fanget til slutt oppmerksomheten til Smith. Ifølge kilder The Hollywood Reporter har snakket med skal skuespilleren da ha bestemt seg for at han ville bidra til å samskrive manuset og regissere.

Filmregissør Cooper er selv stor fan av «Fresh Prince of Bel-Air».

«FRESH PRINCE OF BEL-AIR»: Skuespiller Will Smith fikk stjernestatus etter han spilte hovedrollen i «Fresh Prince of Bel-Air» på 90-tallet. Foto: Jason Merritt

Streamingtjenester interessert

Arbeidet med «Bel-Air»er et samarbeid mellom Smiths egen Westbrook Studios og Universal TV.

Ettersom historien allerede er godt kjent for et bredt publikum har flere streamingtjenester vist stor interesse for serien. Blant annet Peacock, Netflix og HBO Max som ønsker den kommende serien med stort potensial.

Det er HBO Max som streamer den originale serien i dag.

De originale serieprodusentene, Smith, Quincy Jones og Benny Medina, samt skaperne Andy Borowitz og Susan Borowitz skal alle bli med og samarbeide om prosjektet.

Også Chris Collins, som står bak blant annet «Sons of Anarchy» og «The Wire», skal skrive manus sammen med Cooper og hjelpe til som produsent.