Fadderarrangement avlyses flere steder i landet

Både Universitetet i Bergen (UiB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har tirsdag fått bekreftet at én student ved hvert studiested har fått påvist smitte av koronaviruset.

Studenten i Bergen har deltatt på fadderarrangementer, blant annet i Nygårdsparken, opplyser viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, i en pressemelding. Vedkommende er satt i isolasjon, og resten av faddergruppa og andre nærkontakter er satt i karantene.

– Når det gjelder fadderuka og studiestart, har UiB en god dialog med kommunen. Det skjer en fortløpende vurdering med tanke på behovet for å avlyse planlagte arrangementer, sier Samdal.

NTNU avlyser fadderarrangement

I Trondheim avlyses flere fadderarrangementer etter at en student i et av fadderutvalgene har fått påvist koronasmitte.

Hele fadderutvalget ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er satt i karantene, sier konstituert dekan Tine Arntzen Hestbek til Adressa. Samtidig har fadderutvalget avlyst alle større arrangementer denne uka.

Studenten som er smittet, fikk det positive testresultatet helga før fadderuka startet. Hestbek sier fadderutvalget har fulgt alle retningslinjer, og at Trondheim kommune nå jobber med smittesporing.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, forteller til NRK at ledelsen oppfordrer studenter til å tenke seg godt om når det gjelder arrangementer, men at de ikke kan nekte dem å feste.

– Studentene er voksne mennesker. Rektor kan ikke gå ut og si at de på fritiden sin ikke skal feste, sier Borg.

Om lag 9.000 nye studenter starter ved NTNU i høst.

SMITTEVERN: Tidlig tirsdag kveld ser det ut til at smittevernet blir tatt på alvor, da fadderuken er igang ved NTNU i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

Avlyser fadder-arrangement i Førde

Også i Førde avlyses alle alkoholrelaterte arrangementer i fadderuka.

Selv om det ikke har blitt påvist smitte blant studentene, velger Studentsamfunnet likevel å avlyse arrangementene, skriver Firda.

– Grunnen til at vi gjør dette, er at vi ser hva som skjer på andre campuser. Vi vil være føre var og stenge ned, slik at vi er med på dugnaden, sier Astrid Kippersund, nestleder i Studentsamfunnet i Førde, til avisen.

Fadderuka i Oslo kan avlyses

I Oslo har også mange studenter samlet seg i forskjellige parker som en del av fadderuka. Dersom dette ikke endrer seg, må fadderuka avlyses, advarte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse tirsdag.

Også under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag ble festglade studenter bedt om å dempe festingen som har pågått de siste dagene.

– Hvis smitten øker mye, må vi stenge landet igjen, advarte helseminister Bent Høie (H).

(©NTB)