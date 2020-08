Så dyrt blir det om du blir tatt med en øl i parken

Smitten øker i Oslo, og akkurat nå betegnes hovedstaden som «rød sone» etter FHIs kriterier på antall smittede.

Derfor kom Oslo kommune med flere nye tiltak under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Byrådsleder Raymond Johansen varslet at de vil sette inn egne vakter ved parkene for å unngå forsamlinger.

– Publikum vil merke det

Politiet har også varslet at de vil slå enda hardere ned på drikking på offentlig sted. Stabssjef i Oslo politidistrikt Harald Nilssen sier til TV 2 at befolkningen vil merke en forskjell fra tidligere.

– Vi vil ha større fokus på det, og publikum vil merke at de vil bli konfrontert av politiet i større grad, og vente seg en reaksjon. Reaksjonen kan være alt fra at du blir bedt om og slutte å drikke, til at du får en bot, sier han.

Byrådslederen slo fast at vi ikke kan ha russetreffaktige tilstander i Oslo nå.

– Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette. Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr, advarte Johansen.

Nilssen i Oslo-politiet opplyser at normalbøtesatsen om at man blir tatt for drikking på offentlig sted, ligger på 2500 kroner.

– Også er det litt skjønn på alder og forholdene det utøves under, sier stabssjefen.

Samarbeider med kommunen

Nå setter Oslo-politiet inn ekstra ressurser for å patruljere i parkene. Men det er ikke nødvendigvis dette politiet ønsker å bruke tiden sin på.

ADVARSEL: Stabssjef i Oslo-politiet Harald Nilssen håper folk hører på advarselen fra politiet og myndighetene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Politiets ressurser er definitivt ikke utømmelig, så vi ønsker ikke å bruke ressurser på det, fordi vi har mange andre oppgaver. Men nå er dette et samarbeid med kommunen hvor det er laget et opplegg for å stoppe smittespredningen, og da støtter politiet det med de ressursene vi har, sier Nilssen.

Oslo-politiet sier det ikke er et mål at de unge skal holde seg unna parken, men at de følger reglene dersom de velger å oppholde seg der.

Klar beskjed

Nå håper Nilssen at politiets klare beskjed, samt oppfordringen fra helsemyndighetene, skal gi ønsket effekt.

– Vi håper at disse tiltakene har virkning før vi må iverksette dem. Vi håper at folk nå tar dette på alvor, og unngår sette seg selv i en posisjon hvor politiet må gripe inn, sier han.

UENIG: Student Maia Gaarder mener det er å bedre sitte ute i en park med god avstand, enn inne i trange leiligheter. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

Byrådsleder Raymond Johansen ga klar beskjed om at dersom de store ansamlingene av folk i Oslos parker ikke endrer seg, kan det bli aktuelt å avlyse hele fadderuken.

Frykter avlysning

Men studentene selv er ikke nødvendigvis enig i at det er veien å gå.

– Personlig må jeg si at det er bedre å sitte ute med stor avstand, enn inne i en trang leilighet hvor man har mindre kontroll, sier student Maia Gaarder.

Hun mener fadderukene er helt avgjørende for studentenes trivsel.

– Å komme godt i gang med skolen, gir en bedre studiehverdag og man lykkes bedre generelt. Så jeg håper vi får fullført innenfor reglene, og at studentene får mulighet til å knytte bånd som de kan lage nettverk ut av, og skape en så god studiehverdag fremover som mulig, sier Gaarder.