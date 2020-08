Tidligere i år lanserte den svenske superbil-produsenten Koenigsegg nok et fyrverkeri av en bil.

Her har de virkelig gått all in, med mål om å lage verdens råeste familiebil.

Gemera er navnet på nykommeren, som er en ladbar hybrid med ubegripelig mye krefter.

Vi snakker spinnville 1.700 hk, levert fra ikke mindre enn fire motorer. Tre av dem er elektrisk. Den siste er en helt nyutviklet 3-sylindret twinturbomotor på bare to liter. Likevel yter den 600 hk alene.

Får besøk av Koenigsegg

Så langt har interessen for den nye Mega-GT-en vært stor. Totalt skal det bygges 300 eksemplarer av den i verden, rundt 200 av disse skal allerede være solgt.

Blant mange som har vist stor interesse for bilen, er den svenske Youtube-eren, og tidligere skistjerne, Jon Olsson. Han har eid en rekke superbiler tidligere – og har skyhøy lidenskap for akkurat dette.

Nylig fikk Jon Olsson også tidenes besøk – rett og slett av Koenigsegg. De tok med seg tre av de råeste bilene i porteføljen hjem til Olssons hus i Marbella i Spania.

Nå har svensken delt det spinnville møtet på Youtube. Klippet har på få dager allerede passert 1,1 millioner visninger. Kanskje ikke så rart, ettersom både Jesko, Regera og ikke minst helt nye Gemera er med.

Selv kaller Koenigsegg nykommeren for verdens første Mega-GT.

Olssons nye drømmebil

Det er ingen tvil om at det er den brennhete «familiebilen» Gemera som får mest oppmerksomhet hjemme hos Olsson.

Etter en liten gjennomgang av bilen, er han heller ikke i tvil om at Gemera er og blir hans nye drømmebil.

Se den vanvittige bilparken i videoklippet nederst i saken.

Utover de ekstreme kreftene, topper Koenigsegg alt med å servere dette i en «praktisk» familiebil – med fire seter.

0-100 km/t på 1,9 sekunder

Med 1.700 hk og 3.500 Nm, er det ingen overraskelse at Gemera er lynrask. Fireseteren klarer sprinten fra 0-100 km/t på 1,9 sekunder.

Stort heftigere blir det ikke.

Toppfarten er over 400 km/t, og dit kommer du fra stillestående på UNDER 20 sekunder.

Som vi allerede har nevnt er dette en ladbar hybrid. Det betyr at bilen også kan kjøre helelektrisk, for de som er interessert i det. Batteripakken støtter 800 volt og er på 15 kWt netto.

Totalt yter de tre elmotorene 1.100 hestekrefter, og den elektriske rekkevidden er oppgitt til 50 kilometer. Dersom du kjører på ren el, skal det fortsatt ikke stå på ytelsene.

Toppfarten er for eksempel 300 km/t – på elektrisk drift. Vipper du bilen over i hybridmodus skal rekkevidden være solide 1.000 kilometer.

Her kan du se Jon Olssons nye drømmebil