Advarer Støre mot å være superdiplomat

– Det er ganger der jeg har sagt at der kunne du klemt til, for der kom ballen nærmest ferdigscora, men han er ikke den type politiker, sier Ap-veteran Thorbjørn Berntsen.

Ap-veteran Thorbjørn Berntsen mener det har blitt et problem for Ap-leder Jonas Gahr Støre at statsminister Erna Solberg (H) «surfer på koronabølgen».

– Han kommer veldig i skyggen av Erna, sier Berntsen til TV 2.

Han mener Solberg nå dominerer hele den politiske agendaen.

– Sånn er det, og Jonas får ikke den nødvendige oppslutningen, sier Ap-veteranen.

Det vises igjen i TV 2s ferske statsministermåling.

Bare 32 prosent med en mening tror at Støre blir statsminister.

61 prosent tror Erna Solberg får styre landet i nye fire år.

7 prosent tror en annen kandidat blir statsminister etter 2021.

– Tar den saklige tone

Berntsen tror Støre blir statsminister, og at det vil være en lettere rolle for Ap-lederen å skinne i. Han ser at en skarp opposisjonsrolle ikke alltid er den letteste for Støre.

– Det er ganger der jeg har sagt at der kunne du klemt til, for der kom ballen nærmest ferdigscora, men han er ikke den type politiker. Han liker å ta en mer saklig tone, sier Ap-veteranen.

Han mener partilederen hadde tjent på å være noe mer offensiv.

– Jeg har jo sagt noen ganger at han bare må gå rett på ballen og ikke bestandig være så diplomatisk.

Han understreker at Støre på ingen måte trenger å bli den nye «leppa fra Grorud»

– Men det finnes en mellom ting mellom det å være superdiplomat og å ta i litt som det synes da.

– Vær tydelig

Vidar Solvi fra industribyen Odda sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Ullensvang kommune. Han tror noe av problemet til Støre er at høyresidens beskrivelse av Støre som tåkefyrste har festet seg også langt inn i Arbeiderpartiets egne rekker.

– Jeg mener han er en lett politiker å like, men han er kanskje ikke den Ap-politikeren som knytter neven og banker i bordet. Han er ikke en folketaler i den forstand, som kanskje mange Ap-velgere ønsker seg, sier Ap-politikeren.

Han tror velgerne ønsker seg en tydelig leder som er klar på at han vil ha en større avstand til den politikken som føres av dagens regjering.

– Hva er ditt råd til Støre for at han skal stå sterkere som statsministerkandidat foran stortingsvalget i 2021?

– Vær tydelig. Vær tydelig på alternativene. Ikke bare juster på den politikken vi har i dag, sier Solvi.

Han tror mange Ap-velgere savner en klar dreining mot venstre i politikken, og mer rettet mot arbeiderfolk og vanlige folk.

– Kanskje noen oppfatter Støre som en akademiker som snakker de høyt lønnedes sin sak. Det er ikke alle som er så høyt utdannede, og de savner kanskje den stemmen Ap har pleid å være for dem.