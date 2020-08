– Grunn til å frykte at samfunnet må stenge ned igjen

De neste ukene begynner tusenvis av barn og unge voksne på skoler og universiteter rundt om kring i landet.

Fadderukene har allerede skapt stor bekymring hos helsetoppene, og i Trondheim og Bergen er det meldt om to smittede studenter.

– Veldig alvorlig

Tirsdag holder helseminister Bent Høie, kunnskap- og integreringsminister Guri Melby og forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim pressekonferanse om skolestarten.

– Smitten sprer seg blant de unge. Det er veldig alvorlig. Sommer og sol og smittetall av det beskjedne tallet har fått mange til å glemme smittevernråd og regler. Unge i 20-årene har glemt rådene og reglene litt mer og litt oftere, sa Bent Høie.

Statistikk viser nå at stadig flere i denne aldersgruppen nå blir smittet.

– Mange blir smittet på fuktige fester med alt for mange folk og alt for lite avstand.

Beskjed til de unge

Helseministeren sier at vi har grunn til å frykte at samfunnet nå må stenges ned igjen.

– Ingen unge mennesker ønsker det, og ingen unge mennesker ønsker å spre et farlig virus.

Høie kom derfor med en klar oppfordring:

– Du som er ung, tenker at viruset ikke rammer deg. Men det rammer deg også. Og det rammer de du bryr deg og det du bryr deg om. Hvis du drar på festen der det er tett og trangt og sprer smitte, sender du i beste fall vennene dine i karantene og i verste fall på sykehus.

– Forstår at mange er lei

Kunnskap- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim sier at årets studiestart og fadderuken krever litt ekstra av studentene.

– Mange har vært godt forberedt, men vi ser også for mange eksempler på at smittevernregler brytes, både i organiserte og private sammenhenger. Jeg forstår at mange er lei av liten kontakt med venner. Fest og nachspiel er helt sikkert kjempemorsomt, men ikke hvis flere blir syke og havner på sykehus, sier Aasheim.

– En dempet fadderuke er en god investering for å slippe sitte alene på en hybel med digital undervisning i høst.

Annerledes skolestart

Videre sa kunnskapsminister Guri Melby at også skoledagen for de minste blir annerledes i år.

– Det er viktig at barn og unge, foreldre og ansatte vet at vi gjør det vi kan for at det blir trygt. Men alt er ikke normalt. Årets førsteklassinger kan ikke håndhilse på rektor, og på en del skoler kan ikke foreldre følge barna inn. Vårt klare mål er at vi på nasjonalt nivå skal holde skole og barnehager åpne. Det skal veldig mye til for at vi stenger helt ned igjen, sier Melby.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold sier at smittetallene den siste uken er på nivå med det vi så i slutten av april.

– Vi ser særlig en stigning i smittetall blant unge voksne. Vi ser flere utbrudd i denne aldersgruppen, og flere har sammenheng med hverandre. Jeg ønsker derfor å gjenta at vi er bekymret for festing blant unge, sier Vold.

Skjerper kontrollen på flyplasser

Flere av utbruddene som har oppstått den siste tiden, kan blant annet spores til utlandet. Regjeringen har tidligere oppfordret befolkningen om å unngå alle unødvendige utenlandsreiser, så godt det lar seg gjøre.

– Med et slikt råd skjerper vi nå kontrollen og mottakene av de som kommer tilbake til Norge. Sammen med kommunene etablerer nå helsedirektoratet lavterskel-testtilbud som staten tar regningen for, forteller han.

Høie sier det er mange kommuner som følger opp oppfordringen og etablerer tilbudet.

– I tillegg jobber vi med andre måter for å sikre enda bedre mottakerinformasjon fra de som kommer til Norge. Det er veldig viktig, særlig for de som har vært utenlands. De må være bevisst på at de har vært i områder med høyere smitte, enn her i Norge, og at det da er en større risiko for å være smittet, sier han.