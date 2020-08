Studenter trosser festrådene i kveld: – Det er ikke noe drikkepress her, det er mitt eget valg

Under pressekonferansen tirsdag varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) en rekke tiltak for å forhindre at store ansamlinger av unge samlet seg.

Selv om Johansen kom med skarp kritikk, er det likevel flere som velger å ta seg en fest i Frognerparken i Oslo tirsdag kveld.

Lettere å bli kjent

Flere av de TV 2 har snakket med peker på at det er lettere å bli kjent med folk med litt promille innabords.

Et av fadderbarna mener avstandsregelen ikke blir overholdt, selv i det daglige liv.

– Jeg mener de holder på regelen om en meter avstand, men den blir ikke holdt selv om du ikke drikker. Derfor drikker jeg.

Den ene fadderen peker på at festing og drikking i fadderuken er en del av tradisjonen.

– Det er mange røtter der. I min fadderuke drakk vi alkohol, og da har jeg bare bragt det videre.

– Det er ikke noe drikkepress her, det er mitt eget valg, men i mine øyne er det lettere å bli kjent med folk hvis man er litt brisen.

DRIKKER: Tirsdag har flere studenter valgt å feste i Frognerparken, selv om byrådslederen slo hardt ned på drikking på offentlig sted tidligere samme dag. Foto: Anders Stensås/TV 2

– Hva tenker dere om at Raymond Johansen var tydelig på at faddere og fadderbarm må skjerpe seg?

– Jeg synes vi har taklet dette på en veldig voksen og moden måte, hvor vi har opprettholdt én meter så gått det har latt seg gjøre og alltid hatt med anitbac, sier fadderen som heller retter spørsmålet mot en annen gruppe:

– Da vil eg heller stille spørsmål ved de som dro på Spania-ferier eller dro på den Hurtigruta.

Ikke flinke nok

Fadderen peker på at så lenge avstanden blir overholdt, er det greit å møtes i parken. Likevel innrømmer vedkommende at de har vært dårlig på å overholde den.

– Det skal jeg innrømme, vi har ikke vært så gode på holde avstand mellom gruppene. Det har ikke vært så bra.

Som varslet har politiet satt inn ekstra resurser for å kontrollere at ingen drikker på offentlig sted. Fadderen stusser over at politiet ikke har tatt grep tirsdag kveld.

– De har kjørt forbi, og ser at vi drikker, men ikke tatt noen. De er her, men sier ingenting. Jeg tenker at politiet skulle vært strengere og heller kastet alle ut.

– Forberedt på det som måtte komme

Mandag kveld mottok Oslo-politiet flere meldinger om store ansamlinger av unge som oppholdt seg i byens parker. Tirsdag kveld har de ikke mottatt noen meldinger om større ansamlinger av unge.

– På den fronten har det vært stille og rolig, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til TV 2.

På grunn av andre operative hendelser har de heller ikke hatt mulighet til å patruljere rundt i Oslos parker.

PATRULJERER: Politiet har satt inn ekstra resurser for å patruljere parker i Oslo. Foto: Anders Stensås/TV 2

Likevel er de beredt dersom ting skulle endre seg.

– Vi er klare for det som måtte komme. Vi har god nok beredskap til å takle det det, sier han.

Ingen bøtelagt

Byrådslederen var tydelig tirsdag ettermiddag på at politiet ville slå hardt ned på drikking av alkohol på offentlig sted.

– Nå må vi ha festvett. Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted og politiet har forsikret meg om at de vil slå hardt ned på dette. Den ølen du drikker i parken kan bli svært dyr, sa han.

Normalbøtesatsen for å bli tatt for drikking på offentlig sted ligger på omtrent 2.500 kroner.

Lie opplyser om at de enda ikke har bøtelagt noen for drikking på offentlig sted.

Byrådslederen ba om at deltakerne i fadderukene bedrer smitteverntiltakene og oppfører seg.

– Hvis ikke må jeg be at om fadderukene avlyses.

Kan ramme alle

Da regjeringen oppdaterte om koronasituasjonen tirsdag kom helseminister Bent Høie med en tydelig advarsel til de unge.

– Du som er ung, tenker at viruset ikke rammer deg. Men det rammer deg også. Og det rammer de du bryr deg og det du bryr deg om. Hvis du drar på festen der det er tett og trangt og sprer smitte, sender du i beste fall vennene dine i karantene og i verste fall på sykehus.

Han påpekte at vi nå har grunn til å frykte at samfunnet må stenges ned igjen.