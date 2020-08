Kjendisene ut mot studentfestingen: – Håper de forstår alvoret

Fadderukene er i gang over hele landet og har allerede skapt store bekymringer hos regjeringen etter økt koronasmitte i samfunnet.

Statistikk viser at smitten sprer seg særlig blant unge i 20-årene nå, dette bekymrer helseminister Bent Høie.

– Mange blir smittet på fuktige fester med alt for mange folk og alt for lite avstand, sier Høie.

Kjendisene reagerer

Flere kjendiser har også reagert på sosiale medier på studenter som glemmer smittevernreglene.

Artist Ulrikke Brandstorp (25) reagerte da hun var en tur på butikken.

FØLG SMITTEVERNREGLER: Ulrikke Brandstorp ber studentene huske på smittevernreglene. Foto: Thomas Andersen / Tv 2

– I går var jeg på butikken og ble satt ut over hvor mange smitteverntiltak studentene plutselig ikke fulgte, sier Brandstorp og legger til:

– Blant annet lekte de med frukt de ikke kjøpte oppi ansiktet til hverandre, og mange ignorerte 1-metershensynet til andre kunder.

25-åringen forteller at hun synes det er viktig at alle tar hensyn til situasjonen vi er i og blir med på dugnaden - selv i fadderuka.

– Jeg håper så klart alle får en fin start på studietiden og skaper minner for livet, men at de følger de smittevernreglene som foreligger, sier artisten.

Bidra til å stoppe spredning

Den tidligere fotballspilleren og nå Farmen-programleder, Mads Hansen (36), understreker at det ikke er ulovlig å feste.

FORSTÅ ALVORET: Mads Hansen håper studentene kan bidra til å stoppe spredningen, ikke videreføre det. Foto: Braastad, Audun

– Men de som fester utenfor retningslinjer må skjerpe seg, sier han til God kveld Norge.

– Det virker ikke som samtlige deltakere i fadderuka opprettholder smittevern. Det må være lov å si, legger han til.

Han har forståelse for at det er viktig som fersk student i ny by å sosialisere seg, men mener det likevel ikke er et argument for å bryte retningslinjer.

– Med fare for å virke som en gladkristen fyr så er det mulig å sosialisere seg og bli kjent uten å drikke seg full med 40 stykk i en flokk, forteller 36-åringen.

Hansen mener at det er viktig å få frem at det ikke er studentenes skyld at det er en oppblomstring nå.

– Men jeg håper de forstår alvoret og at de kan bidra til å stoppe det, og ikke videreføre det, legger han til.

Tenk på andre

Influenser Martine Halvorsen (22) oppfordrer studentene til å holde ut litt til når det gjelder festing.

BRUK HODET: Martine Halvorsen ber studentene tenke på andre og bruke hodet. Foto: Mariann Habbestad

– Drit i den festen og bruk hodet, sier hun.

Halvorsen ber dem bruke hodet for dem i samfunnet som er hardest rammet av koronaviruset.

– Gjør det for den eldre dama som ikke har vært ute av eldrehjemmet på måneder, for alle som ikke tåler å bli smittet og de som har mistet noen til covid-19, sier hun.

22-åringen tenker også på dem som har mistet jobbene sine, sitter alene hjemme og er redd for å bli smittet.

– Den festen blir aldri så kul at det er verdt å ofre ditt, noen du er glad i eller andre sitt liv, forklarer hun.

Kan bli påbud om munnbind

Fredag kan det komme en anbefaling fra myndighetene om å bruke munnbind i visse situasjoner i Norge. Da med ekstra vekt på blant annet kollektivtransport.

Brandstorp sier at hun stoler på myndighetene i Norge og de vurderingene de tar.

– Jeg kommer selvfølgelig til å følge nye regler skulle det komme på fredag, forteller hun.

Hansen er positiv men mener det er lett for han å heie på ettersom han ikke tar noe særlig kollektiv. Til tross for det er han positiv til at de kan gjøre for å begrense smitten.

Halvorsen bruker gjerne munnbind dersom det er med på å redusere smitte og at verden går litt mer fremover.

– Dersom munnbind gjør at vi kan leve mer normalt enn uten, så er jeg superpositiv, sier hun til God kveld Norge.