To realitykjendiser dømt til fengsel

Onsdag 12. august kom dommen i rettssaken med to kjente profiler fra en norsk reality-serie.

To menn, begge kjent fra en populær reality-serie, hadde sex med samme kvinne i april 2019. Den ene av mennene filmet sexakten og delte dette på Snapchat.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ikke ha ant at hun ble filmet og heller ikke ha samtykket til dette. Mennene skal derimot begge ha vært kjent med filmingen, da den ene filmet og den andre «smilte og vinket til kamera».

Sexvideoen ble filmet i en leilighet i et populært, sentrumsnært strøk i Oslo.

Dømt

TV 2 har kun fått svar av begge forsvarerne, som bekrefter at klientene ble dømt.

– Ja, og det ble påstand og min klient vil anke, skriver advokat Kirsten B. Sigmond i en mail til TV 2.

Aktors påstand var at denne mannen burde straffes for både å ha medvirket til filmingen og deling av videoen. Hun foreslo en strafferamme på 90 dager i fengsel.

Han må også betale erstaning på 20.000 kroner.

Den andre mannen ble dømt til ubetinget fengsel i 30 dager. Nicolas Weiss-Andersen sier at også vurderer en anke.

– Min klient er fortvilet over dommen, og mener at denne er feil. Jeg regner med at vi kommer til å levere inn en anke innen fristen.

Dømt

Under rettssalen ble sexvideoen vist flere ganger, hvor den fornærmede ikke ønsket å se på, og gjemte ansiktet i hendene.

– Det har vært veldig ydmykende og tungt. Jeg vet at folk har snakket om det bak ryggen min. Det har vært tungt å gå offentlig. Det har vært en stor påkjenning. Det har vært vanskelig, sier den fornærmede gråtende i rettssalen, og fortsatte:

– Jeg føler meg dømt for noe som bare skulle være en morsom kveld, og som bare skulle skje én gang. Det har endt med å bli noe vondt og negativt.

Den ene mannen, som etter all sannsynlighet filmet sexvideoen, forklarte at han var for full til å huske å både sexen og filmingen. Han ble derfor overrasket da han så videoen som sirkulerte på internett.

– Jeg reagerte litt sånn… Det er vanskelig å forklare. Jeg ble litt paff. Det er ikke normal praksis å filme folk sånn.

Den andre mannen var mindre beruset, og kunne fortelle detaljer fra kvelden.

Ingen av dem erkjente straffskyld, men begge ble altså dømt.

Tideligere straffedømt

Begge de to mennene er tidligere straffedømt. Den ene mannen har fått et forelegg på 10.000 kroner etter at han filmet en seksuell handling i russetiden.

Den andre er dømt to ganger, begge i sex-relaterte saker. Det første tilfellet endte med samfunsstraff, men den andre gangen havnet han i fengsel.

Forhistorien til denne mannen var en av årsakene til at aktor ønsket å gi ham fengselsstraff.