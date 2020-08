– Skolestengning kan være lovbrudd

Skolene skal ikke stenges selv om de går fra «gult» til «rødt nivå», varsler FHI. Men UNICEF frykter at kommunene vil følge Indre Østfolds eksempel og stenge lokalt.

– Vi har sett at nedstengningen i vår hadde uopprettelig negative konsekvenser for noen av de barna, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Hun viser til rapportene om stengning av skolene, der det framgår at sårbare barn og unge risikerer å bli utsatt for omsorgssvikt, og i verste fall mishandling når skoler og barnehager holder stengt.

– UNICEF mener at det beste for barna er å få gå på skolen. Ikke hjemme, men i skolebygningen. Grunnen til det er at det gir tryggere rammer, bedre læring og de aller mest sårbare barna har det ikke trygt hjemme, sier Viken til TV 2.

Høy terskel

Folkehelseinstituttet (FHI) og kunnskapsminister Guri Melby bekreftet på tirsdagens pressekonferanse at skoleåpningen går som planlagt mandag selv om koronasmitten øker i samfunnet. De understreket at det skal være en høy terskel for å begrense aktiviteten til barn.

Men noe av de første Indre Østfold kommune gjorde da de ble meldt om flere tilfeller av koronasmitte blant innbyggerne var nettopp å stenge aktiviteter for barn, skolefritidsordningen (SFO) og barnehagene.

– Frykter du at flere skal følger eksempelet til Indre Østfold kommune, og stenge skoler og SFO?

– UNICEF er bekymret for at kommunene bare velger skolestengning, og ikke jobber mer med å finne trygge løsninger for å ha skolene åpne, sier generalsekretæren.

Lovbrudd

Hun advarer mot at det kan være brudd på barns rettigheter.

– Størrelsen på inngrepene og lengden skal vurderes opp mot konsekvensene for barna, og man skal sørge for at konsekvensene blir så små som mulig, hvis ikke bryter man med barnerettighetene, som er norsk lov.

– Risikerer man ikke at barn blir utsatt for helsefare hvis man sender dem på skolen i en situasjon hvor man har smitte?

– Det er klart det er et dilemma å holde samfunnet åpent når vi har en pandemi som dette. Det man må jobbe med da er å finne løsninger for en trygg skole. For de aller mest sårbare barna er de negative konsekvensene så store, at en skolestengning skal være veldig, veldig godt begrunnet i helsefaglige råd.

Høyeste prioritet

Avdelingsdirektør Line Wold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier barn har den laveste smittebyrden, og at de dermed burde få liten del av byrden.

– Man bør med andre ord ha høy terskel for å begrense aktiviteten til barn. Derfor vil skolestart foregå som planlagt.

Nye smittevernstiltak bør settes inn i andre deler av samfunnet, mener FHI.

Skolene er nå på gult nivå. Det betyr at skoleklassene kan være fulle, men ha begrenset kontakt seg imellom.

Kunnskapsminister Guri Melby forsikrer om at åpne skoler har høyeste prioritet.

– Fra nasjonalt hold er vi veldig tydelig på at det å stenge skoler og barnehager som et generelt tiltak, er noe av det aller, aller siste du gjør. Det er punktet før portforbud på lista, fordi det er så viktig at vi har skoler og barnehager åpne.