Zlatans dobbeltrolle får UEFA til å følge med

Både Hammarby og Milan kan få en plass i Europaligaen. Det kan bety et brudd på Uefas regelverk og hodebry for Zlatan Ibrahimovic.

Hammarby møter Puskas Akademia fra Ungarn i første kvalifiseringsrunde, mens Milan først kommer inn neste runde. Men det er ikke sikkert det er plass til begge klubbene i turneringen, skriver Fotbollskanalen.

Årsaken er at Ibrahimovic er deleier i Hammarby og kontraktsfestet spiller i Milan. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyser til det svenske nettstedet at de overvåker situasjonen.

Ifølge paragraf 5 i Uefas regelverk står det blant annet at ingen, direkte eller indirekte, kan ha en rolle – enten i ledelse, administrasjon eller sportslig – i mer enn en klubb som deltar i Uefas klubblagsturneringer.

Hammarbys sportssjef har tidligere bekreftet at de har fått hjelp av Zlatan til å hente spillere.

I regelverket står det også at dersom to eller flere lag ikke følger integritetsreglene, kan kun ett av lagene delta i turneringen. Til Fotbollskanalen opplyser Uefa at ingen spillere kan nektes å spille i en av Uefas klubblagsturneringer for brudd på artikkel 5.

Dermed er det uklart hva som venter, eller hva som vil skje, dersom lagene for eksempel trekkes mot hverandre. Den svenske klubben ønsker ikke å kommentere saken til nettstedet.

(©NTB)