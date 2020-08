Student i Bergen har testet positivt for koronavirus

En faddergruppe ved Universitetet i Bergen er satt i karantene etter at en student har testet positivt for koronavirus.

Studenten som har fått påvist koronavirus er satt i isolasjon, opplyser universitetet i en pressemelding.

Nærkontakter og faddergruppen som studenten har deltatt i, er varslet og satt i karantene med umiddelbar virkning.

Kommunen er varslet og samarbeider med universitetet om smittesporing og oppfølging.

– Det dreier seg om en student ved Det samfunnsvitskapelige fakultet, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, i en uttalelse.

Hun forteller at studenten har deltatt på fadderarrangement, blant annet i Nygårdsparken. Hun har fått bekreftet at den gjeldende faddergruppen har overholdt smittevernregler og ikke blandet seg med andre faddergrupper.

Tidligere tirsdag bekreftet også NTNUs fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap at en student i et av fakultets mange fadderutvalg, har fått påvist koronavirus.

TV 2 har vært i kontakt med Universitetet i Stavanger (UiS), som forteller at de ikke har bekreftede smittetilfeller blant studentene.

– Vi har ikke bekreftet noen tilfeller, men vi følger situasjonen nøye. Vi har i tillegg en tydelig politikk på at hvis noen føler seg uvel, så skal de ikke komme skolen, men teste seg først, sier Ola Ringdal, direktør for organisasjon og infrastruktur ved UiS.

TV 2 har vært i kontakt med Universitetet i Tromsø (UiT) som heller ikke har bekreftede smittetilfeller. De opplyser at de følger situasjonen tett.