– Politiet har lovet oss å slå sterkere ned på drikking i parker

På en pressekonferanse sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at de setter inn vakter i parkene for å slå ned på drikking. I tillegg ber Johansen om en nasjonal oppfordring på munnbind i kollektivtrafikken.

Det opplyste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

Byrådslederen kom med en rekke tiltak. Blant annet vil kommunen sette inn egne vakter ved parkene for å unngå forsamlinger.

Dette er tiltakene: Egne byvakter settes inn for å sikre at drikkeforbud og smittevernregler overholdes i parker.

Koronatelefonen skal oppbemannes og få flere linjer.

Det blir mulig å bestille time til koronatesting på kommunens nettsider.

Testkapasiteten i Oslo skal økes kraftig, både gjennom økt bemanning på eksisterende testasjoner og nye drop in-tilbud.

En ny teststasjon opprettes på Filipstad, rettet mot passasjerer som ankommer med ferge. I tillegg vurderes ytterligere teststeder.

Det opprettes egne feberpatruljer, som kan komme hjem til dem som av ulike grunner ikke kan dra til en teststasjon.

– Nå må vi ha festvett. Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted og politiet har forsikret meg om at de vil slå hardt ned på dette. Når det gjelder fadderukene så ber jeg om at de bedrer smitteverntiltakene og oppfører seg, ellers må jeg be at om fadderukene avlyses, sa byrådslederen.

Ber om nasjonale tiltak

Kommunen vil også at nasjonale myndigheter tar grep i kollektivtransporten.

– Vår holdning er klar. Vi ønsker at det kommer nasjonal anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sier Johansen.

Han sier videre at det med en slik anbefaling også bør være et system som sikrer at alle får tilgang til gratis munnbind.

Foruten munnbind hadde byrådslederen en annen klar beskjed til nasjonale myndigheter.

Mange smittetilfeller under koronapandemien kan knyttes til utenlandsreiser. Johansen påpeker at det hver dag lander fly fra en lang rekke land på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Det betyr at vi er prisgitt de smittevernsregimer som gjelder i andre land når vi skal treffe tøffe tiltak. Jeg mener regjeringen må tenke seg nøye om når vi vurderer hvilke flyankomster som er fornuftig å ha i den fasen vi er i nå, sa han under en pressekonferanse tirsdag.

Enklere testing

De siste to ukene har Oslo registrert 22,49 smittede per 100.000 innbyggere. Dermed er smittetallene høyere enn kravet FHI stiller til andre land og områder.

Kommunen vil gjøre det mye enklere å teste seg for koronaviruset.

Oslo-folk skal kunne melde seg til testing via nettskjema, opplyste helsebyråd Robert Steen (Ap).

Kommunen styrker kapasiteten ved byens feberpoliklinikker og vil legge til rette for drop in-testing. Det skal opprettes eget testsenter for studenter i samarbeid med Studentsamskipnaden og et testsenter på Filipstad for å teste passasjerer som kommer med ferje fra utlandet.

I tillegg gjeninnfører kommunen en ordning med patruljer som kan teste folk hjemme dersom de ikke kan komme seg til teststedet.

– Oppfordrer til hjemmekontor

Flere må ha hjemmekontor i Oslo hvis det skal være mulig å opprettholde smitteverntiltakene på kollektivtransporten, sier samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Nå er flere tilbake fra ferie og det har også kommet nye studenter i byen. Vi er bekymret for presset på kollektivtransporten dersom arbeidsgivere slipper opp bruken på hjemmekontor, sa Berg under en pressekonferanse tirsdag.

Kapasiteten i kollektivtransporten i Oslo er på 70 prosent av normalen som følge av smitteverntiltakene. Før sommerferien var kapasiteten sprengt, ifølge Berg.

Hun oppfordrer osloborgere om å begrense både arbeidsreiser og fritidsreiser.

Lav testkapasitet

Oslo kan i dag teste i underkant av 5.000 innbyggere i uken. Målet til Helsedirektoratet er at Oslo skal kunne teste det dobbelte antallet.

– Vi ligger på en testkapasitet på i underkant av 5.000. Så skal vi få det opp i tråd med det vi vil ha behov for framover, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

Helsedirektoratets mål er at alle kommuner i landet i dag skal kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne sine i uka. For Oslo er dette 10.000 tester. På sikt skal dette økes til 5 prosent, som for Oslo betyr 35.000 tester.