Ordfører: – Ikke reis til Oslo

I frykt for et nytt smitteutbrudd i kommunen ber ordføreren i sørlandskommunen Farsund om at innbyggerne unngår tur til Oslo.

– Vi ser at resultatene og smittefaren i Oslo og andre tettsteder er sterkt stigende. Oslo er det vi kaller rød sone, da kan ikke vi skjønne at noen skal utsette seg selv og andre ved å oppsøke de farene, sier ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) til TV 2.

Nå ber han sine medmennesker i kommunen om å unngå hovedstaden.

– Vi ønsker derfor be innbyggerne om å unngå reiser dit. Velger noen likevel å reise dit, så må de i hvert fall vurdere karantene på seg selv, sier han videre.

De siste to ukene har Oslo registrert 22,49 smittede per 100.000 innbyggere. Dermed er smittetallene høyere enn kravet FHI stiller til andre land og områder.

Ordføreren ser helst at de i Oslo holder seg unna Farsund.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

– Vi kan ikke tvinge noen til å gå i karantene. Men vi fraråder sterkt at noen reiser til Oslo, og at folk fra Oslo reiser til vår kommune. Innbyggerne i Oslo er alltid velkomne, men de må tenke seg godt om, sier ordføreren videre.

Frykter utbrudd

Ordføreren er redd for at kommunen skal bli rammet av et nytt smitteutbrudd.

– Vi frykter at det vil komme et nytt utbrudd til oss. Vi vil derfor være føre var. Vi ønsker ikke tilstandende vi hadde i mars tilbake igjen. Vær så snill å tenk om dere om, sier Abrahamsen.

Ordføreren sier at det er viktig at folk fortsetter med retningslinjene. Til TV 2 sier han at det er mange som følger reglene, men ergrer seg over de som later som om alt er normalt.

– Andre gir blaffen i det hele. Det er uansvarlig overfor seg selv, og sine medmennesker, sier han.

Oslo: – Vi er bekymret

På en pressekonferanse tirsdag la byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen (Ap) frem en rekke tiltak for hovedstaden.

Blant annet vil de sette inn egne vakter for anmode om avstand. I tillegg skal de gjøre det enklere for testing.

Johansen ble konfrontert om hva han synes om at Farsund fraråder reiser til Oslo.

– Vi er Norges hovedstad, og det som skjer i hovedstaden kan påvirke mange kommuner utenfor Oslo. Jeg er også bekymret, svarte Johansen.