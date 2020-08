– Med en gang vaktene snudde seg, var det rett tilbake til klyngene

– Noe av det første som ble sagt da jeg møtte opp i min faddergruppe, var at det var viktig å holde énmeteren ute i Bergen sentrum, for da kunne alle se oss. Det var aldri snakk om å holde smittevernreglene for å unngå smitte, sier Reidar Sand (21) til TV 2.

21-åringen begynte denne uken studiene i Bergen. I et innlegg i Bergens Tidende forteller han at han er skuffet over hvordan smittevernet ble overholdt under fadderukas første kveld.

– Det har vært så mye snakk om at de skal ha fokus på at det skal være mulig å bli kjent med hverandre på en trygg måte med hensyn til smittevernreglene, sier han til TV 2.

Men det var ikke slik han opplevde den første kvelden.

– Det er trist

Sand forteller om et arrangement der det i blant ble nevnt at man måte overholde regelen om én meters avstand, men at det var rett tilbake til klynger så fort vaktene snudde seg.

– Jeg synes det er trist, for jeg har jo veldig lyst til å bli kjent med alle jeg skal studere med, men i den situasjonen vi er i nå, er det ikke rett måte å gjøre det på med bare fester, sier han.

– Jeg føler at det er noen som er veldig bevisst på det, men det virker som majoriteten ikke bryr seg i det hele tatt. De vil ha det kjekt og late som om alt er som før, legger han til.

Må si fra

Forsatt er det mange dager med planlagt fadderopplegg igjen.

– Jeg har lyst til å være med, men jeg kommer ikke til å delta hvis jeg ser at det ikke blir lagt vekt på smittevern. Hvis det legges opp til kun festing for å bli kjent, kommer jeg ikke til å være med. For da blir ikke smittevernreglene fulgt, sier han.

– Hvordan føles det å si fra om dette, føles det OK?

– Jeg tenker at noen må gjøre det. I den situasjonen vi er i nå, kan vi ikke late som dette ikke skjer, sier han.

– Mindretall ødelegger

Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sa mandag til Aftenposten at hun er bekymret for at festing og sosiale sammenkomster vil føre til oppblomstring av koronasmitte. Hun frykter konsekvensene vil ramme barn og unge, spesielt om skoler og barnehager skulle bli stengt.

– Nå må studentorganisasjonene og rektorene på universitetene være seg sitt samfunnsansvar bevisst og stoppe dette, sier Trommald til avisen.

Leder Andreas Trohjell i Norsk studentorganisasjon svarer at de er opptatt av å ta smittevernhensyn i tilknytning til arrangementer.

– Alle arrangører og institusjoner er sitt samfunnsansvar bevisst. Vi forstår og deler bekymringene rundt brudd på smittevernrådene, men det er et mindretall som ødelegger for flertallet, og det er vi skuffet over, sa han til NTB tidligere tirsdag.

Russe-erstatning

Mandag kunne flere studenter fortelle TV 2 at de er bekymret for smitte.

– For mange skulle jo dette bli en erstatning for tapt russetid, som det nå ikke er mulighet for å bli. Men jeg tenker likevel at folk bør prioritere studier foran en uke med festing, sier Reidar Sand.

– Alle jeg har snakket med sier at de ikke vil ha mye nettundervisning, de ønsker å kunne møte opp og ha forelesninger i en klasse, og hvis de synes det er så viktig, må de ta ansvar nå også, legger han til.