Forsvaret: 53 av 88 sikkerhetsbarrierer brutt da KNM Helge Ingstad havarerte

Det sviktet i en rekke ledd da milliardfregatten KNM Helge Ingstad kolliderte, konkluderer Forsvaret. Blant annet var mannskapet for lite erfarne.

Det går fram av Forsvarets interne rapport om ulykken, som ble offentliggjort tirsdag, skriver Bergens Tidende.

KNM Helge Ingstad gikk ned i Hjeltefjorden utenfor Bergen etter å ha kollidert med tankskipet TS Sola i november 2018.

Forsvaret har undersøkt totalt 88 sikkerhetsbarrierer som skal forhindre denne typen ulykker. Totalt mener de at 53 av disse ble brutt.

Ifølge rapporen var det ikke noen stor enkeltfeil som gjorde at det gikk galt, men en lang rekke hendelser. Blant annet blir det påpekt at for lite erfaring og kompetanse blant mannskapet, i tillegg til sviktende samhandling mellom mannskapet på broen, «i vesentlig grad medvirket til kollisjonen».

