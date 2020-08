700.000 nordmenn vil nekte å bruke munnbind

17 prosent av befolkningen over 18 år oppgir at de vil nekte å bruke munnbind dersom det blir påbudt.

TV 2 har fått tilgang til en undersøkelse som YouGov har gjennomfort på vegne av nettapotektet Farmasiet om bruken av munnbind.

Undersøkelsen er basert på svar fra 1006 respondenter spredt rundt i Norge.

– Imot ethvert krav

Den 14. august kan det komme en anbefaling fra myndighetene om å bruke munnbind i visse situasjoner. Men undersøkelsen viser at ikke alle nordmenn er positive til dette.

Hele 17 prosent, eller 700.000 nordmenn, sier at de vil nekte å ta det i bruk. Dobbelt så mange menn enn kvinner svarer dette. 2 av 10 nordmenn svarer at de er imot ethvert krav om å bruke munnbind.

I tillegg mener 3 av 10 at det er irriterende eller plagsomt eller irriterende å bruke munnbind.

Dette er nordmenn positiv til

Videre viser undersøkelsen at 38 prosent av nordmenn er bekymret for at folk stopper å bry seg om avstand dersom munnbind blir påbudt og brukt.

– Det er forståelig at noen nordmenn har bekymringer knyttet til bruk av munnbind. Samtidig ser vi at de aller fleste vil bruke munnbind dersom det blir anbefalt eller påbudt, og det er tydelig at nordmenn flest venter på mer detaljerte råd fra regjeringen, forklarer daglig leder i Farmasiet Hans Kristian Furuseth.

Det som kan bli mest aktuelt, er at myndighetene vil anbefale bruk av munnbind i kollektivtrafikken.

Ifølge undersøkelsen vil halvparten av Norges befolkning ha munnbindkrav på kollektivtransporten og flyreiser, mens omtrent 3 av 10 vil ha munnbindkrav på ferger og båt.

– Problematisk

Per nå har myndighetene kun anbefalt reisende som kommer fra såkalte røde land om å bruke munnbind ved hjemreise.

– Noen av dem kjører egen bil fra flyplassen til hjemmet, andre bruker kollektivtrafikk. Det siste kan være problematisk ettersom disse reisende har større risiko for å være smittet. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet at personene beholder munnbindet på til de er trygt hjemme der de skal oppholde seg i karantenetiden, skrev FHI i en pressemelding.

I enkelte byer i Danmark har det nå blitt påbudt med bruk av munnbind på kollektivtransport, etter at smitten har blomstret opp.

Påbudet vil i første omgang vare frem til 1. september.

Hvordan situasjonen blir i Norge, får vi svar på under regjeringens pressekonferanse på fredag denne uken.