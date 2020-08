Boasson Hagen: – Jeg er ikke bekymret

Se Critérium du Dauphiné fra kl. 15.15

Fem dager med klatring. Det står på menyen for Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff i Critérium du Dauphiné. For mange ryttere er det siste test før sesongens største ritt: Tour de France.

Etter koronapausen har verken Boasson Hagen eller Kristoff vist noe som er egnet til å skremme konkurrentene. Den norske duoen har syklet to ritt hver i Italia. Uhell, varme og konkurranserustne kropper har sammen bidratt til at nordmennene har vært langt unna de beste.

– Jeg er ikke der jeg håpet at jeg skulle være i de rittene jeg har syklet. Det har vært to tøffe løp på hver sin måte. I Strade Bianche var det ekstremt varmt. Det var en utfordring i tillegg til veldig bratte bakker. Men jeg satt bra plassert mange steder før det sprakk opp, sier Boasson Hagen.

Måtte bytte sykkel

I Milano-Sanremo havnet Boasson Hagen i trøbbel like før stigningen opp Cipressa.

– I Sanremo var jeg bra med helt til Imperia. Da kjørte jeg i et hull i veien og måtte bytte sykkel. Jeg kom tilbake i feltet, men så kom det en velt. Jeg måtte bråbremse. Da kom jeg aldri tilbake inn i Cipressa. Derfor ble det ingen god følelse. Laget kjørte bra, og Nizzolo ble nummer fem. Jeg skulle gjerne vært med å bidra slik at jeg kunne fått en bedre plassering selv, erkjenner han.

Like før Cipressa lå Boasson Hagen på hjulet til Alaphilippe, som også hadde hatt et uhell. Franskmannen kom seg på rett side av velten. Det gjorde ikke nordmannen. Alaphilippe endte på 2. plass.

– Alaphilippe var tydeligvis sterk nok til å være med i finalen, men jeg var ikke der. Uhellet og sykkelbyttet hjalp ikke, men det er nok stor sannsynlighet for at jeg ikke hadde vært med i finalen uansett, forteller han.

– Overraskende dårlig

Heller ikke Kristoff har fått det til å klaffe den siste tiden.

– Jeg har ikke følt meg så bra de første løpene. Litt overraskende dårlig med tanke på alt jeg har trent. Det er nok flere grunner til det, spesielt varme. Det har vært dårlig vær i Norge i hele juli. Da er det tungt for kroppen å sykle i 35-40 grader i Sanremo. Etter Sanremo har følelsen vært litt bedre. Jeg håper at kroppen er bedre i Dauphiné, selv om løpet blir litt som en treningleir. Jeg skal hjelpe laget og komme meg gjennom. Det er greit før Tour de France, for det blir ikke barnemat det heller, sier Kristoff.

Hovedmålet er klassikerne i oktober. Kristoff ønsker å sykle seg i form underveis i Touren, men lover å gi jernet på etappene han kan vinne.

– Jeg kommer til å prøve meg på de etappene som passer. Det er det ikke tvil om. Men jeg kommer nok til å gjøre litt arbeid også. Vi har Pogacar i sammendraget. Vi håper at han kommer på podiet i år, sier Kristoff.

Først venter en syrefest i de franske alpene. Boasson Hagen mener følelsen blir viktigere enn resultatene.

– Det er ikke akkurat min løypeprofil i Dauphiné, men jeg satser på å komme i god form til Tour de France, som er neste hovedmål. Det er viktig å få godfølelsen underveis. Jeg er godt på vei, og jeg er ikke bekymret, sier han, vel vitende om at det bare er to og en halv uke til Tour-start. Etter Dauphiné skal rudsbygdingen en snartur til Norge etter nesten seks uker på reisefot.

– Det viktigste er å ikke bli syk. Man må hente litt overskudd og finne en bra følelse. Det er ikke så mye man rekker å gjøre på tre uker.

Målet for Tour de France er etappeseier etter brudd på en kupert etappe.

– Det er der jeg har gjort det beste tidligere: Å komme avgårde i brudd på litt kuperte etapper. Det er der jeg har min styrke, sier han.

PS! I tillegg til Kristoff og Boasson Hagen skal Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen og Carl Fredrik Hagen sykle Critérium du Dauphiné.