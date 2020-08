La Liga-ekspert: – Ødegaard må akseptere en annen rolle

Real Sociedad har etter det TV 2 erfarer fått beskjed av Real Madrid om at Martin Ødegaard ikke kommer tilbake til San Sebastián til neste sesong.

Zinédine Zidane ønsker å gi Ødegaard en plass i Real Madrid-stallen.

– Ødegaard trenger ikke å bevise kvalitetene sine, men han må bevise han kan være like stabil som i første halvdel av sesongen i Real Sociedad, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

– Alle som kjenner Martin vet at han kommer til å gi alt, men han må akseptere en annen rolle. I Real Madrid blir ikke den spilleren alle ser etter. Han må ta vare på mulighetene han får, fortsetter han.

– Midtbanen mangler energi

Balagué påpeker at Real Madrids faste midtbanetrio Luka Modric (34) og Toni Kroos (30), samt Casemiro (28), er aldrende og trenger fornyelse.

– Om det er én svakhet i Real Madrid, er det midtbanen. De mangler energi på midtbanen, og det er åpenbart noe Ødegaard kommer til å tilføre, sier Balagué, som mener Ødegaard vil bli en rotasjonsspiller neste sesong.

– Zidane spiller alltid med Casemiro og enten Kroos eller Modric. Federico Valverde og Isco starter ikke alltid, men er viktige for laget. Slik blir det for Ødegaard også. Han må komme inn og kjempe, sier Balagué.

Martin Ødegaard tok La Liga med storm forrige sesong, men en kneskade har gjort at han har slitt langt mer med å imponere etter nyttår. Fasit etter sesongen er sju mål og ni assist på 36 kamper i alle turneringer.

Hardt koronarammet

Guillem Balagué innrømmer at han er overrasket over at Real Madrid ser ut til å avbryte låneavtalen som var tenkt til å vare frem til neste sommer.

Likevel mener han tilbakekallingen av Ødegaard gir mening.

– Avtalen om et utlån på to år ble inngått før koronapandemien. Etter dette har Real Madrid hatt vanskeligheter. Like store som Barcelona, men problemene til Real Madrid er mindre omtalt. Altético Madrid er klubben som er hardest rammet, men Real Madrid og Barclelona følger deretter. Det kan du se på salget av Achraf Hakimi, sier Balagué.

Hakimi herjet på høyrebacken til Dortmund på utlån fra Real Madrid i sesongen som gikk, men spanjolene valgte likevel å selge spansk-marokkaneren til Inter for om lag 440 millioner kroner for å få inn sårt tiltrengte penger.

– Nå får han bedre tid på seg



Zidane var bestemt på ikke å ta en avgjørelse før etter at sesongen var ferdig, men da de spanske seriemesterne røk ut for Manchester City i åttedelsfinalen, fikk Real Madrid-president Florentino Pérez beskjed av Zidane om å hente Ødegaard tilbake til Santiago Bernabéu.

– Selv om Real Madrid har en veldig bra stall, trenger nesten alle staller å fornye seg, uavhengig av om de har suksess. For Real Madrids del mangler de noe, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Jeg tror Zidane så kampen mot Manchester City og tenkte at de mangler litt kreativitet. De har klassespillere på midtbanen som er veldig gode på mye, men det er ikke mange som er sjanseskapende. Det viste Ødegaard at han er, spesielt i første halvdel av sesongen. Han er en veldig kreativ spiller, fortsetter Stamsø-Møller.

En retur i høst kan gjøre overgangen mykere for Ødegaard, mener han.

– Modric er snart 35 år. Det er en verdensklassespiller, men etter hvert skal kan kanskje fases ut. Da er det realistisk å tro at Ødegaard fases inn. Kanskje trenger han ett år til å spille seg inn, og da kan han komme tilbake før Modric er ferdig, så han ikke må komme inn og levere umiddelbart. Nå får han bedre tid på seg, sier Stamsø-Møller.

Ødegaards agent, Bjørn Tore Kvarme, har ikke besvart TV 2s henvendelse.