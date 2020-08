Tarjei Bø har funnet den «perfekte balansen» - nå forlenger han karrieren

29. juli fylte Tarjei Bø 32 år. Men stryningen har ingen planer om noe karrierepunktum med det første.

– Har du satt noen dato?

– OL i 2030, ha-ha! Skal jeg ta igjen Johannes i antall seire må jeg holde på lenger enn ham, det er det eneste mottrekket jeg kan ta, gliser storebror Bø.

– Det blir en veldig lang karriere, svarer lillebror Johannes.

Ser lenger enn Beijing-OL

Men selv om OL i 2030 ikke er helt seriøst ment - da ville i så fall Tarjei Bø vært 41 år - ser han nå helt bort fra det han tidligere anså som et mulig karrierepunktum.

– Jeg har ikke satt noen sluttdato. Men for noen år siden sa jeg at jeg i hvert fall skulle gå til OL i Beijing i 2022. Men så går sesong etter sesong, og plutselig nærmer det seg veldig. Jeg føler vi er inne denne sesongen allerede, og da er det bare én igjen. Det føles litt tidlig, for jeg skal bli veldig lei på halvannet år for at jeg skal ha lyst til å slutte. Jeg synes fortsatt det er kjekt å pushe kroppen og trene bra, og følte meg ganske god i sesongen som var, sier han.

– Følger du Johannes og holder på til OL i 2026?

– Det er mindre sannsynlighet for det enn for at jeg fortsetter i 3-4 år til. Jeg er like sugen på å konkurrere fortsatt, men for hvert år er det litt seigere å reise så mye. Jeg er blitt mer glad i å være hjemme. Så når Egil (Kristiansen) legger opp til kortere samlinger, så føles det helt greit, sier Tarjei Bø.

På plussida

Han var på pallen fire ganger indivuduelt i verdenscupsesongen som var, og endte på en sterk fjerdeplass i sammendraget.

Nå som Martin Fourcade har gitt seg er det altså bare to utøvere som var foran ham i verdenscupen sist sesong: Lillebror Johannes og franske Quentin Fillot Maillet.

– Jeg føler at jeg kan bli enda bedre, det er fortsatt mulig. Selv om jeg er eldst på laget, er jeg fortsatt ung hvis du ser hvem som har tatt medaljer for Norge de siste ti årene. Det er mange gamlinger! Ole Einar ble grå i håret før han sluttet, Marit Bjørgen var 37 år i sitt siste OL, Martin Johnsrud Sundby (35) holder på fortsatt. Mange av dem har vist at utholdenheten er på sitt aller sterkeste i 30-årene, sier Tarjei Bø.

Selv har han fått flere sesonger mer eller mindre spolert av sykdom. Men sist vinter hadde han tilsynelatende fått problemet under kontroll.

Løsningen minner ikke så rent lite om det som har vært suksessoppskriften til lillebror Johannes.

– En god erfaring fra i fjor var å trene litt mindre, ha litt mer overskudd og ta litt mer fri. Da henger kroppen med hele veien. Sykdomsproblemene løste jeg bra gjennom å være på plussida hele veien, jeg ble veldig sterk av det. Jeg har funnet en perfekt balanse mellom hvile og trening. Det er rart med det, men det å slappe av mer fungerte bra for meg sist vinter. Når jeg nå får enda et års kontinuitet på den biten, blir det enda bedre, spår storebror Bø.