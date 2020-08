– Nå vet vel hele Europa om oss

BODØ (TV 2) : Brødreparet fant bilen under vann etter fisketur utenfor Bodø. – Det var et sjokk og uvirkelig, forteller de to bak parkeringsfadesen.

Historien om de to som fant bilen og båt hengeren under vann etter en fisketur utenfor Bodø sist søndag, har blitt en stor «snakkis».

– Det har tatt helt av, og vi er blitt kontaktet av kjenninger fra hele Norge som lurer på om det er oss, forteller de to litt fortvilte mennene i 50-årene til TV 2.

De to er fra Litauen, men jobber og bor i Telemark.

– Vi er blitt veldig populære kan du si, og nå vet vel hele Europa hva som har skjedd etter at dere skrev om oss i går, sier de litt lattermild.

DYR FEILPARKERING: Store deler av bilen ble stående under vann Foto: TV2-tipser

– Er det dere?

Vi møter de to på en parkeringsplass utenfor Bodø. Ved siden står en hvit bil til tørk og med en motor som har stått flere timer i saltvann.

Mens vi snakker sammen tikker det inn en melding i fra Litauen på mobiltelefonen.

– Er det dere de skriver om? gjengir den ene fra meldingen på mobiltelefonen.

– Nå har hendelsen spredt seg også til hjemlandet vårt, sier de to litt oppgitt.

Bilen som står ved siden av oss bærer preg av å ha vært i hardt vær.

– Alt av elektronikk er nok ødelagt. Bilen hadde vann opp til dashbordet da vi fant den igjen, forteller de to.

De peker og viser oss hvor høyt vannet stod.

SKADET AV SALTVANN: Motoren bærer preg av å ha stått i saltvann Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Det var sist søndag at de to skulle på fisketur utenfor Bodø. De rygget bilen og hengeren i vannskorpen og satte båten ut.

Klokken var rundt klokken 09 på morgenen og det var fjære. De ante fred og ingen fare om hva som skulle skje i timene etterpå.

Et sjokk

– Vi var ikke klar over at det var så stor forskjell på flo og fjære her i Nord-Norge, for slik er det ikke i sør-Norge hvor vi bor og fisker, sier de.

Da de kom til land igjen etter en lang og flott dag på havet så de overraskelsen som stod og ventet.

FUKTIG BIL: To dager etter hendelsen er det fortsatt vått i bilen Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Bilen og hengeren de trodde de hadde parkert trygt i fjæra stod plutselig godt under vann.

– Det var et sjokk og vi forstod da at vi hadde store problemer, forteller de.

De to ønsker verken å stille til tv-intervju eller ha noen publisitet rundt navnene sine.

Det to forteller at de er bosatt og jobber i Telemark og er på fisketur i Nord-Norge for aller første gang.

Planen var å dra videre nordover til Lofoten og Andøya i Vesterålen.

De var også inne på tanke på å dra helt til Alta i Finnmark, men «feilparkeringen» har satt en brutal stopper for de planene.

KOMISK SYN: Dette var synet som møtte innbyggerne på nordsiden av Bodø sist søndag Foto: May-Britt Sivertsen

– Bilen er nok ødelagt. Den må nok demonteres og alt av elektronikk er nok kortsluttet, sier de.

Store skader

– Planen er å frakte den til Litauen for å se på skadene der. Hvis det koster mer å reparere den enn selve verdien på bilen, blir den nok kondemnert, forteller de.

– Det er mange som har dratt på smilebåndet. Hvordan oppleves denne situasjonen?

– Vi er blitt veldig populære kan du si. Vi skjønner at det er litt morsomt og vi dro litt på smilebåndet selv også, men det er ikke like morsomt nå. Nå er det nok, sier de.

På turen har de med seg campingvogn og personbil. I tillegg til bil, hegner og båt.

Hva som skjer videre er litt uklart nå, men det kan fort bli to turer mellom sør og nord-Norge før alt utstyret er tilbake i Telemark.

Da uhellet først var ute fikk de god hjelp fra lokalbefolkningen på Skaug utenfor Bodø.

– Vi ønsker å takke lokalbefolkningen for all godt hjelp. De kom med traktor og fikk dratt opp bil og henger, forteller de.

Drømmen om å få fiske i Nord-Norge lever fortsatt, men da blir nok bilen og hengeren forsvarlig parkert neste gang.