Område i Oslo sentrum sperret av etter funn av boblende saltsyre – flere har fått tilsyn av helse

Alle nødetater er på stedet etter at det ble funnet en bøtte med 20 liter boblende saltsyre i Mariboes gate i Oslo sentrum.

– Dette er et farlig stoff, så området er sperret av og brannvesenet jobber med å sikre og fjerne bøtta, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Brannvesenet opplyser at et ukjent antall personer har fått tilsyn av helse etter å ha vært i kontakt med stoffet, og at det er opprettet en sikkerhetssone på 50 meter.

– Situasjonen er under kontroll. Det er sølt litt saltsyre i forbindelse med arbeid i området. Vi har kontrollert uhellet og gitt pålegg om å fjerne massene som har blitt eksponert, sier Ola Klakegg, vaktkommandør ved Oslo 110-sentral.

Politiet melder at ingen personer er skadet, men at cirka 15 liter saltsyre har rent ned i bakken.

Oslo vann og avløp er varslet og vil nå fjerne massene som er forurenset.



Området vil bli sperret av en stund fremover.