Advarer unge på boligjakt

TV 2 har tidligere skrevet om rekordhøy aktivitet i boligmarkedet og stadig stigende boligpriser.

– Vi opplever en ekstrem etterspørsel etter boliger. Det er veldig mange som nå ønsker å bytte bolig, og det tror jeg i stor grad skyldes den lave renten, sa administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren til TV 2 i forrige uke.

I forbindelse med studiestart er det mange som flytter, og lave renter gir flere mulighet til å ta opp større lån. Presset er særlig stort på leiligheter som er typiske for førstegangskjøpere, og prisene drives opp.

– Det er lett å ta forhastede beslutninger i boligmarkedet. Å kjøpe bolig har en del kostnader som er lette å glemme, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Nøkkelordet

Det er selvfølgelig mange fordeler ved å kjøpe din egen bolig. Du begynner med «tvungen sparing» gjennom nedbetaling av lånet, og eier noe som potensielt kan stige i verdi.

Likevel finnes det situasjoner der du bør vurdere å leie, istedenfor å kjøpe, ifølge ekspertene.

– Det aller viktigste når du kjøper en bolig er at det skal være en langsiktig investering. Det er ingen garanti for at boligen vil stige i verdi de neste årene, og det er mange kostnader knyttet til kjøp og salg av bolig, sier Tvetenstrand.

Det er altså avgjørende at du kjøper en bolig du har tenkt til å bo i over flere år.

– Hvorvidt du skal kjøpe bolig er en beslutning hver enkelt må gjøre selv, men nøkkelordet er tidsperspektiv. Kostnadene ved kjøp og salg er såpass høye at du bør bo noen år for at det skal være lønnsomt. Med lang tidshorisont vil jeg anbefale å kjøpe egen bolig, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Utgifter

Bjerknes lister opp en rekke utgifter du må regne med i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

– En eiendomsmegler tar fort én-tre prosent av salgssummen. Staten tar 2,5 prosent i dokumentavgift. I tillegg påløper det betydelige kostnader til annonsering, oppgradering, fotografering, takst av bolig etc. Så du må regne med om lag fem prosent i rene flyttekostnader, sier sjeføkonomen, som minner om at du slipper dokumentavgiften om du kjøper leilighet i borettslag.

Tvetenstrand har satt opp et regnestykke som viser kostnader ved boligkjøp.

Regnestykke for boligkjøp Utregningen viser kostnader over en periode på tre år. Effektiv rente på boliglånet: 1,68 prosent Nedbetalingstid: 25 år Boligverdi: 3.000.000 kroner Krav til egenkapital: 450.000 kroner Dokumentavgift: 75.000 kroner Renteutgifter etter skatt (22 prosent): 81.400 kroner Kostnader ved salg: Minst 100.000 kroner

Totale kostnader = 256.400 kroner

– I dette regnestykket må boligen ha økt 256.400 kroner de tre årene du for eksempel har studert, for at du ikke skal gå i tap. Det utgjør 7111 kroner i måneden i tre år, som kunne vært brukt på husleie dersom du velger å leie, sier Tvetenstrand.

2.550.000 kroner i lån, med en nedbetaling på 25 år og 1,68 prosent i effektiv rente, utgjør så mye som 10.393 kroner i utgifter per måned.

– I tillegg kommer utgifter til eventuell husleie dersom du kjøper leilighet. Utgifter som forsikring, internett, TV og strøm kommer også i tillegg.

Du bør ha en god bufferkonto i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Hvitevarer kan ryke eller det kan komme skader i selve boligen.

– Renta er nå historisk lav, og selv om det kan være den vil holde seg lav fremover, bør du ta høyde for at den kan øke. Banken må ta hensyn til at du kan tåle en renteøkning på fem prosentpoeng. Be dem gjerne vise deg hvor mye dette vil være i rene kostnader, sier Tvetenstrand.

Valgte å leie

Jone Førre (24) flyttet hjemmefra til Bergen for tre år siden. Han vurderte da å kjøpe bolig sammen med to andre, og snakket med banken.

Jone Førre (24) droppet å kjøpe bolig da han flyttet for å studere. Foto: Privat

– Rådgiveren i banken sa at å kjøpe bolig ikke alltid er den lureste utveien. Han påpekte at du aldri helt vet hva som møter deg når du flytter hjemmefra og begynner på et studie, og at det alltid kan skjære seg, forteller Førre.

– Da kan du plutselig sitte der med en leilighet som du ikke har tenkt til å bruke lenger.

Førre tenkte at det ville gå an å leie ut boligen dersom han fant ut at han skulle flytte fra Bergen før planlagt.

– Men da minnet rådgiveren meg på alt som fører med når man leier ut. Det kan komme utgifter i boligen som jeg måtte ha dekket, og det er det ikke morsomt å styre med hvis jeg bor i en annen by. Ting må byttes og oppgraderes, og man blir litt vaktmester for boligen man leier ut, sier Førre.

24-åringen valgte i stedet å leie, noe han fortsatt gjør.

– Boligmarkedet har ikke beveget seg så mye i Bergen de siste årene. Jeg tror det lønte seg å investere pengene i 2017, istedenfor å bruke dem på bolig.

Ikke forsøk å «time» markedet

Bjerknes i NBBL sier boligmarkedet har blitt hett som følge av rusen fra nullrenten. Han mener det er naturlig at stemningen roer seg etter hvert.

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. Foto: Nadia Frantsen / NBBL

– Rentekuttene er naturligvis en betydelig stimulans, men det virker som at mange ikke helt har tatt innover seg at det fortsatt pågår en global pandemi. Norsk økonomi er sterkt påvirket av det som skjer internasjonalt. Derfor forventer vi at denne euforiske stemningen i boligmarkedet dempes etter hvert som de realøkonomiske realitetene synker inn, sier Bjerknes.

Sjeføkonomen fraråder forsøk på å «time» boligkjøp etter forventninger til prisutvikling.

– Boligprisene er høye i dag, men venter du på et boligprisfall, kan du risikere å vente for alltid. Dersom du imidlertid har behov for fleksibiliteten, samt er usikker på hvor lenge du blir boende, kan det lønne seg å leie.