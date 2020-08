Etter noen tunge år i det norske markedet, har en helt ny utgave av familie-SUVen Kuga gitt Ford en opptur i Norge.

Kuga har kommet som ladbar hybrid. Det gir gunstig startpris her til lands, noe som også merkes på salgstatistikkene.

I juli var Kuga inne blant de ti mest solgte bilene her til lands, det er stund siden Ford sist opplevde det.

Men nå er det kjent at produsenten har problemer med den ladbare nykommeren. Internasjonalt har de stanset salget av alle biler produsert før 26. juni i år.

Har tatt fyr

De som har rukket å kjøpe en av disse bilene, skal ha blitt kontaktet og fått beskjed om at de ikke må lade dem "inntil de får nærmere beskjed".

Årsaken skal ifølge Ford være at de har fått rapport om at fire Kuga-eksemplarer har tatt fyr, som følge av at batteripakken har blitt overopphetet.

Det skal ikke ha blitt rapportert om skader eller alvorlige uhell som følge av disse brannene. Men som bilprodusent må Ford naturligvis ta slike hendelser på alvor.

Den ladbare utgaven av Ford Kuga har fått en svært god start, med topp 10-plassering på salgsstatistikken i juli.

Gjelder 27. 000 biler

Hva så med biler solgt i Norge? Dette sier informasjonsdirektør Anne Sønsteby, til Broom:

– Som en del av Fords pågående kvalitets- og sikkerhetsprosesser har vi identifisert en potensiell bekymring knyttet til høyspenningsbatteriet på Kuga PHEV – på biler som er bygget før 26. juni 2020. I det høyst usannsynlige tilfellet at kjøretøyets høyspenningsbatteri eller ladekontrollkomponenter får et teknisk problem, kan det være nødvendig at høyspenningsbatteriet frigjør trykk og varme gasser. I ytterste konsekvens kan det skje at overopphetede batterier, under visse omstendigheter, kan føre til brann i batteriområdet.

Anne Sønsteby er informsajonsdirektør for Ford i Norge.

Hun fortsetter:

– Ford-ingeniører har utviklet en ekstra HV-ventilasjonsskjoldspakke for å beskytte disse komponentene mot varmen som genereres under disse eventuelle forholdene. Kunder vil i løpet av de nærmeste dagene bli bedt om å kontakte sin Ford-forhandler for å få sin bil utbedret. Våre kunder vil fortsatt kunne kjøre sin nye Kuga så lenge den kjøres i Auto EV-modus - som er bilens standardmodus.Inntil bilen er utbedret, må den ikke lades eksternt, men lading via regenerering i Auto-EV modus er i orden.

Ifølge britiske Autocar det ikke kjent hvorfor dette bare berører biler produsert før 26. juni. Til sammen skal dette gjelde opp mot 27.000 biler, i en rekke markeder.

