Det finnes mange undersøkelser på hvilke bileiere som oppfattes som de mest aggressive og fremoverlente i trafikken.

Men reelle data, som ikke går på antagelser eller spørreundersøkelser, er ikke like utbredt.

Nå kan imidlertid Broom presentere helt ferske tall, basert på faktiske data hentet fra forsikringsselskapet Fremtind.

De har gjennom tre år registrert over 360 millioner kjørte kilometer, fra over 30.000 kunder. Nå er denne løsningen oppdatert for å kunne innhente enda mer spesifikk informasjon om kjøremønsteret til brukerne.

Tesla på topp

De ferske tallene over hvilke bilmerker som oftest bryter fartsgrensen i Norge, er basert på kjøringen til cirka 6.500 brukere av den nye versjonen Smart bilforsikring, og over 14 millioner registrerte kjørte kilometer.

De som oftest bryter fartsgrensen, uansett sone: Tesla BMW Audi Citroën Subaru

Fremtind har delt opp rangeringen i to kategorier: De som oftest bryter fartsgrensen generelt, uansett sone og de som oftest bryter fartsgrensen i 80-sonene.

Det skal sies at oversikten ikke dannes på grunnlag av hvor mange km/t over fartsgrensen bilistene kjører, men hvor lenge/andel av turene de faktisk bryter fartsgrensen.

I den generelle kategorien viser Fremtind sine tall at det er Tesla-sjåførene som oftest bryter fartsgrensen. Deretter følger Audi på en annenplass og BMW på tredje.

Kanskje litt mer overraskende for mange, er at Citroën og Subaru følger på de to neste plassene.

Les også: Audi-eierne råkjører mest

Citroën er på fjerdeplass over bilmerkene som bryter fartsgrensen oftest, ifølge tall fra Fremtind.

Ikke overrasket

Hvis vi ser på de som oftest bryter fartsgrensen i 80-sonene, ser listen nesten identisk ut. Her er det Audi-sjåførene som topper statistikken. BMW følger på en annenplass, mens Tesla-sjåførene ligger på tredje.

De som oftest bryter fartsgrensen i 80-sonene Audi

BMW

Tesla

Hyundai

Mercedes-Benz

– Kanskje med unntak av Citroën og Subaru, tror jeg ikke veldig mange blir overrasket over disse tallene. Nå er det jo slik at både Audi-, BMW- og kanskje Mercedes-sjåfører har et lite rykte på seg til å være litt ekstra tunge på høyrepedalen. Det bekrefter jo disse tallene også, ihvertfall for Audi og BMW sin del. Når det gjelder Tesla, vet vi jo at dette er raske biler, så mye av forklaringen kan nok ligge der, sier Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Topp 10: Dette irriterer vi oss mest over i trafikken

I landets 80-soner er det Audi-sjåførene som oftest kjører for fort. De bryter fartsgrensen i hele 72 prosent av alle turer.

Hyppig årsak til ulykker

Siden introduksjonen i 2017 har Smart bilforsikring gitt verdifull informasjon om hvordan Ola Nordmann faktisk kjører. Denne forsikringen belønner sikker kjøring med god flyt, og forsikringstakeren betaler bare for den faktiske kjørelengden årlig – ikke for en stipulert distanse.

Simen Rudi er kommunikasjonssjef i Fremtind Forsikring.

– For oss er det ikke så viktig hvem som kjører saktest, eller fortest for den saks skyld, men at det kjøres i henhold til fartsgrensene og føreforhold. Sammen med uoppmerksomhet, som bruk av mobil, så vet vi at fart er en av de hyppigste årsakene til både store og små trafikkulykker. Og det er nettopp det vi ønsker å gjøre noe med. Vi jobber for å gjøre bilistene oppmerksomme på dette, både ved å gi gode råd, og gjennom synliggjøring og belønning av trygg kjøreatferd i appen vår, forteller Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind Forsikring.

– Bompenger er greit – hvis det går til å bygge veier!

Broom tester lynraske Porsche Taycan Turbo: – Den beste elbilen på markedet i dag.