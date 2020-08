Politiet roper varsku igjen: – De er så ekstremt unge til å utføre noe så alvorlig

Politiet i Stavanger må for andre gang i sommer advare om ungdomstrend som er ute av kontroll.

Sør-Vest politidistrikt gikk tidligere denne sommeren ut med advarsel til foreldre etter flere hendelser hvor ungdommer helt ned i 13-årsalderen raner barn og ungdom.

Nå går politiet nok en gang ut med ny varskumelding.

Bakgrunnen er flere ran av dyre klær av barn helt ned i 11-årsalderen. Gjerningsmennene er fra 13-15 år, og har truet barn og ungdommer til taushet, blant annet ved bruk av kniv.

– Vi har en utfordring i samfunnet med at ungdommer raner unge mennesker. De er veldige unge, og flere av de er barn som ennå ikke har begynt på ungdomsskolen. Dette er alvorlig, sier Kathrine Sæland Rotseth, leder for forebyggende avsnitt i Stavanger.

Etter forrige advarsel fikk politiet inn flere tips som bidro til at de fikk pratet med flere barn som hadde opplevd å bli ranet.

Har du tips i saken? Kontakt TV 2: tips@tv2.no

Rotseth sier det var flere foreldre som tok kontakt forrige gang de gikk ut med advarselen. Det gjorde at de fikk løst flere saker.

Bare etter et par måneder siden forrige advarsel ser de at trenden sprer seg igjen.

– Vi er overbevist om at det skjer mer enn det vi får med oss. Slik vi har oppfattet det, er det mange barn som blir truet til stillhet om at de har blitt ranet. De er livredde for å fortelle hva som har skjedd, utdyper hun.

ALVORLIG: Foto: Kathrine Sæland Rotseth, leder for forebyggende avsnitt i Stavanger ser alvorlige på den siste trenden politiet har opplevd. Foto: Politiet

Truet med kniv

Rotseth jobber først og fremst med forebyggende arbeid i Stavanger. Hun ser likevel at trenden gjelder andre steder i distriktet.

– Det ser ut som om det er et press med å ha dyre klær som gir status i storbyen. Vi vet også om flere hendelser utenfor by-grensene, og at ungdommer reiser til byene for å rane til seg dyre klær som sko, jakker og lignende, sier hun.

Det er særlig et ran som gjør at lederen blir bekymret.

– I den ene saken ble det brukt en kniv. Når ungdommer, som så vidt har begynt på ungdomsskolen, begynner å rane med kniv, da er det alvorlig, forklarer hun.

– Bruk av kniv er et skritt videre. Hva skjer om de blir stresset og blir tvunget opp i et hjørne? Unge i den alderen vet kanskje ikke alvoret ved ukontrollert bruk av kniv, sier hun videre.

Maskerer seg

Foruten bruken av kniv har Rotseth lagt merke til at ranerne har maskert seg.

UNGE: De er ikke mer enn 13-15 år, likevel begår de grove lovbrudd. Disse tre ungdommene er noen av de politiet ønsker kontakt med. Foto: Politiet

– I det siste har vi sett at ranerne maskerer seg. Det fremstår som at de ønsker å ha status som gangstere.

Mange av gjerningsmennene er under den kriminelle lavalder på 15 år. Derfor kan ikke politiet straffeforfølge dem.

– Vet dere hvem de er?

– Vi vet at det er en del av de samme ungdommene som går igjen. Vi kan ikke gi dem straff, men vi vil prate med de. Deretter vil vi kontakte riktige instanser, forklarer hun.

Politiet ber foreldrene om å være obs.

– Kommer barnet hjem uten at noe dyrt er med hjem igjen, må de undersøke litt mer. Vi må prøve å stoppe før det blir en rekruttering til flere som går den kriminelle veien.