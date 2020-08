Som hos mange andre bedrifter er det videomøte med Teams som gjelder i Broom.

Korona-nedstengningen gjør at vi ikke har vært samlet hele gjengen fysisk siden i mars. Dermed sitter vi på hvert vårt hjemmekontor, og møtes digitalt.

Denne uken startet imidlertid med et helt spesielt morgenmøte. Hvorfor? Jo, fordi vi akkurat har satt en trafikkrekord det lukter svidd av!

I forrige uke hadde vi hele 969.000 unike brukere innom nettsiden vår. De leste til sammen mer enn 2,2 millioner artikler. Og det altså i sommermåneden august!

– Uvirkelig

–Det er et nesten uvirkelig høyt tall. Tett på én million unike brukere, på et nisje-nettsted om bil! Den forrige trafikkrekorden vår var på 789.000 unike brukere på en uke, og det er en stund siden vi satte den. Nå øker vi altså med 180.000 unike. Det er et svært høyt tall og noe jeg nesten ikke hadde trodd var mulig, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

Han leder en av Norges største bilredaksjoner – med fire faste medarbeidere, pluss en frilanser. I tillegg passer salgssjef Øyvind Blankvandsbråten på inntektene, i det som er et lite medieselskap eid av TV 2.

Bileksperten skulle bare sikret seg noen gode bilder...

Mange saker - stor variasjon

– Vi i Broom står på egne bein, det tror jeg er en stor styrke i det daglige. Vi er tett på hele driften av selskapet vårt. Det helt grunnleggende er å lage gode og underholdende artikler om bil, innenfor et veldig bredt område.

– Vi har høy produksjons- og publiseringstakt. Vi er på, fra morgen til kveld, i hverdager, helger og ferier. Nettopp det at vi publiserer så mange saker er en viktig del av suksessen. Da har vi rom for alt fra featureartikler, til tester, bransjestoff, forbrukersaker og mimring – til kuriosa. Vi satser også mye på video. I og med at Broom ikke lenger er et TV-program, er det viktig for oss å ha mye levende bilder også. Her har vi blant annet hatt stor suksess med "Broompraten", der vi møter kjente folk med et forhold til bil. Den serien kan du forresten også se på TV 2 Sumo nå.

Monterte blålys og stakk av fra politiet – se mer her:

Dette bildet la Broom-Vegard ut på sin egen Facebook-profil etter møtet. Som du ser: Påkledningen er ikke heeelt gjennomført!

Shorts og tøfler

– Hvor viktig er høy trafikk for et nettsted som Broom?

– Det er naturligvis viktig! Ikke for enhver pris, men høy trafikk er jo et bevis på at leserne vil ha det vi leverer. Helt fra starten i 2008 har vi lagt vekt på bred stoffmiks. På Broom skal alle med et snev av bilinteresse finne noe de synes er interessant, sier Knut.

– Vi dresset oss opp til morgenmøtet. Når skjønte du at det ville bli rekord?

– Vi følger trafikken vår tett gjennom døgnet og får daglige rapporter fra Google. Etter en knallstart på uka, skjønte vi mot helg at dette kunne gå veien. Da var det bare å legge inn et ekstra gir og gi full gass gjennom helgen. Og det gikk etter planen. Det var mildt sagt høy stemning da uketallet ramlet inn. Dermed var det bare å dresse seg opp. Ja, jeg så forresten at du gjorde det litt halvveis, med shorts og tøfler ...

– Ja, det stemmer nok det. Jeg tenkte at det man ikke ser, har man ikke vondt av... Men du hadde naturligvis lang bukse, eller?

– He he, nei, Må innrømme at det var shorts her også. Det er fortsatt sommervarmt på hjemmekontoret mitt. Men jeg hadde nå slips, da. Kunne ikke se at noen av dere andre hadde tatt dere bryet med det!

Se hva de gjorde da redaktøren var hjemme med syke barn

Broom gikk på lufta som TV-program og nettside tilbake i 2009. Broom.no har nå i flere år vært Norges største nettside om bil.

– Håper på mer normale tider

– Men du, helt til slutt. Når tror du neste rekord kommer?

– Det tør jeg ikke spå. Det er nok gode muligheter for at denne blir stående en stund – og det er helt greit. Det viktigste for oss er å levere gode Broom-saker hver dag, hver uke og hver måned. Det skal vi fortsette med. Som veldig mange andre har også vi merket koronaen og nedstengningen av samfunnet. Det er for eksempel veldig lenge siden vi har vært på en billansering. Derfor håper vi på mer normale tider fremover, slik at vi også gi leserne våre dette stoffet – i tillegg til alt annet, avslutter Knut.

LES MER: Slik kan billanseringen bli, når det er korona...

Video: Her dro vi på norgesferie – med taktelt