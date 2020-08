Enda en bartender smittet i Haugesund: – Det er dette vi har fryktet

To bartendere har blitt bekreftet smittet på to dager i Haugesund.

Mandag sa Haugesund kommune at de ønsket å komme i kontakt med pubgjester etter at en bartender hadde testet positivt for covid-19. Smittevernlege betegnet situasjonen som «uoversiktlig».

Tirsdag skriver Haugesunds avis at ytterligere en bartender er bekreftet smittet.

Ber gjester ta kontakt

Kommunen ønsker å komme i kontakt med alle gjestene som har vært på Rabinowitz og Dikselen 31. juli, 1. august, 2. august og 3. august. Nå ber de i tillegg alle som var på Bytunet Nattklubb i Haraldsgata fredag og lørdag forrige helg om å melde seg, skriver avisen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med begge utestedene, foreløpig uten å lykkes.

Kommunen har økt bemanningen på smitteoppsporingsteamet og koronatelefonen, i tillegg til at testkapasiteten blir økt.

Ser en oppblomstring

– Det er dette vi har fryktet, at vi får en ny bølge nå som sommeren er over. Det har blitt en slappere holdning til smittevernreglene og da vi ser vi en oppblomstring, sier ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund kommune til TV 2.

Han forteller at kommunen er forberedt og setter av ressurser, men at smittesporingsarbeidet er krevende.

– Disse to stedene har hovedsakelig stamgjester, så vi har en viss ovesikt over hvem vi skal ta kontakt med. De tilfeldig gjestene er det mer krevende å spore opp, sier Mohn.

Kommunen har heller ikke et analyseapparat ved eget sykehus, så det tar mellom to og fem dager å få testsvar.

– Det er den største utfordringen fordi man kan ha spredt det videre før man svar. Vi er helt avhengig av at personene holder seg i karantene, sier ordføreren.

Han kommer med en bønn til alle innbyggerne om å følge smittevernreglene.

– Vi må for enhver pris unngå at vi må stenge ned landet, sier han.

– Meget bekymret

Kommuneoverlege i Karmøy, Katrine Marie Haga Nesse, beskriver situasjonen som svært uoversiktlig nå.

– Vi er meget bekymret, sier hun til Haugesunds avis, og viser til det som har skjedd i Indre Østfold.

Kommunen er i tillegg bekymret for at telefonsystemet skal kollapse, ettersom kapasiteten er sprengt.

Hun ber derfor folk som har vært til stede på utestedene om å sende en SMS med hvilken kommune du tilhører til 91587119. Personene vil deretter bli oppringt av sin aktuelle kommune.