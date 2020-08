Klar for nyinnspilling av klassiker

Zac Efron fikk sitt store gjennombrudd med Disney-filmen «High School Musical», nå returnerer han til det gigantiske mediekonsernet for en ny rolle.

Det melder The Hollywood Reporter.

Nyinnspilling

Filmen er en nyinnspilling av klassikeren «Three men and a baby» fra 1987. Filmen omhandler tre single menn i New York City, originalt spilt av Tom Selleck, Steve Guttenberg og Ted Danson, som prøver å tilpasse seg når et spedbarn plutselig kommer inn i livene deres. Den gang ble filmen regissert av Leonard Nimoy og viste seg å bli en stor hit.

Det ble også Disneys første spillefilm, altså uten animerte karakterer, som hovet inn over 100 millioner dollar i USA. Filmen fikk også en oppfølger i 1990 med tittelen «Three Men and a Little Lady».

Nyinnspillingen skal strømmes på Disney+, som er strømmetjenesten til Disney. Produsent for filmen er Gordon Gray, som er kjent for sports-dramaer som «The Rookie» og «The Way Back».

Tilbake til Disney

Det er fortsatt uklart hvem som skal regissere filmen denne gangen, og hvordan manuset vil fornyes, men Efron er bekreftet som en av hovedkarakterene. Resten av rollebesetningen og hvem som skal spille de to andre ungkarene er enda ikke offentlig.

Det er 14 år siden den første «High School Musical»-filmen kom på skjermen, og Efron har blitt en av Hollywoods mest kjente skuespillere siden den gang.

I det siste har han vært å se i dokumentaren «Down to Earth» på Netflix. Han fikk også mye omtale for sin rolle som seriemorderen Ted Bundy i filmen «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile».